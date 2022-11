Zakožen byl v roce 1947 pro občany, kteří přišli osidlovat pohraničí, i pro ty, co se vrátili po skončení 2. světové války, aby mohli trávit volný čas v přírodě a poznávat nejen známá i méně známá místa na Liberecku i ve vzdálenějším okolí. Spolek je právnickou neziskovou organizací. Prvním předsedou byl Josef Richtermoc. Nyní vede spolek šestý předseda. Výbor je pětičlenný. Za celá ta léta členové mohli jezdit na vícedenní zájezdy nejen po Česku, ale i na Slovensko, do NDR, Polska i Maďarska.

V současnosti pořádá spolek pod vedením zkušených průvodců 6 až 7 jednodenních zájezdů za rok nejen po naši vlasti, ale i do Saska a Dolního Slezska. Dvakrát ročně spolek vydává kalendář akcí. Hlavní činností je pěší turistika, která je nejkrásněší a nejodpočinkovější činnost, kterou může člověk v přírodě podnikat. S průvodci, kteří ve svém volném čase se věnují vedení výletů a vycházek, lidé mohou v sobotu, v neděli a ve svátek projít se nejen po Libereckém kraji, ale i po sousedních krajích a též do přihraničí SRN a Polska.

Od dubna do září se konají jednou za 14 dní ve čtvrtek kulturní vycházky na památné objekty. Nově se jednou za měsíc na jaře a na podzim v úterý koná výlet do míst, kde je o víkendu horší spojení. Od října do března se zájemci mohou sejít v budově v Palachově ulici v 5. patře na přednášku s promítáním se zajímavými hosty a to první středu v měsíci od 17 hodin. Pro zájemce o běžkařské lyžování jsou připraveny dva běžkařské výlety po Jizerských horách.

V 80. letech letech 20. století měl spolek přes 1300 členů, nyní pouze 175. Že by mezi veřejností přestal být zájem o společný pohyb v přírodě a turistiku? Liberecká vlastivěda by ráda uvítala nové zájemce na svých akcích.

Členové a členky Liberecké Vlastivědy se mohou společně sejít 12. listopadu, kde je v hotelu Liberec pro ně připraven kulturní program a též tombola. Vyhrává každý účastník setkání. Lidé si mohou vzájemně popovídat o svých zážitcích na akcích Liberecké vlastivědy.

Vítězslav Lorenovicz