Tvorba této moderní umělkyně je bohatá na různé žánry, i když významnější je malba s různými spíše přírodně abstraktivními vzory. Pochází z Budyšína, studovala na drážďanské umělecké škole, dlouho žila v Drážďanech a Berlíně. Mezitím se přestěhovala do Strjely nad Labem, následovala Eula poblíž Nossenu.

Maluje obrazy, ale je známa svými designovými návrhy, grafikou, kolážemi. Ve většině jejích pracích se objevují odkazy na její lužickosrbský původ a magickou situaci a historii Lužických Srbů, slovanského ostrůvku v Německu, těžce zkoušeného devastací krajiny a jejími ekologickými a sociálními dopady.

Galerie je otevřena od úterý do neděle od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek je přístupná v rámci bezplatných prohlídek až do 18 hodin. Kromě výstavy Maji Nagelowé prodloužili v Lázních i další výstavy, které lidé kvůli vládním opatřením nemohli vidět příliš dlouho. Až do konce letošního srpna byla prodloužena výstava Davida Hanvalda, který patří v současnosti zcela určitě mezi nejvýznamnější umělce spjaté s Libereckem, jejichž věhlas daleko přesahuje hranice České republiky.

Eva Bečvaříková, VN