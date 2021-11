Sbírku Krabice od bot organizuje Diakonie ČCE, jeden z největších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, pod záštitou Českobratrské církve evangelické a naše Mateřská škola Hvězdička je jedním ze sběrných míst. Snažíme se tedy oslovit, co největší část veřejnosti v Libereckém kraji.

Naše mateřská škola je do sbírky zapojena již několikátý ročník a tím děláme společně s dárci radost dětem z chudých rodin, dětských domovů, v azylových domech, v nízkoprahových centrech apod. Akce má za cíl potěšit co nejvíce dětí žijících v tíživé sociální situaci. Dárky sbíráme pro děti od narození do 17 let. O obsahu krabice rozhoduje vždy dárce.

V rámci Krabice od bot neplníme konkrétní přání dětí podle seznamů nebo dopisů Ježíškovi. Naše doporučení na obsah krabic vždy směřují ke kvalitě dárků. Nemusí jít vždy o věci nové, ale mají být takové, aby skutečně udělaly radost.

Na webu Krabice od bot bude od 15. listopadu zahájena rezervace. Zde bude uvedeno, kolik dárků pro jakou věkovou kategorii a pohlaví sbíráme. Dárce si tedy předem vybere, pro koho bude dárek určený a ten si zarezervuje. Pak již stačí dárek doručit do našeho sběrného místa. Po ukončení sbírky je už na nás předat dárky do správných rukou a díky dárcům udělat radost a potěšit spousty dětských dušiček. Předem děkujeme za zájem o Krabici od bot a bude nás těšit, když do toho půjdete s námi.

Více informací můžete získat na www.krabiceodbot.cz a www.skolkahvezdicka.cz.

Gabriela Sládečková