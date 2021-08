Pandemie nám ukázala, jak je znalost IT důležitá v našem každodenním životě. Počítačové dovednosti je důležité rozvíjet už na školách, kde jsou dívky v tomto oboru častokrát opomíjeny a postupně ztrácejí o IT zájem.

Letní škola IT. | Foto: Czechitas

Proto organizace Czechitas již 6. rokem pořádá Letní školy IT pro středoškolačky, během kterých si dívky vyzkouší, jaké je to studovat technický obor. Zároveň poznají, že to není jen nudný svět vzorečků a matic. V srpnu se IT camp podruhé vrací i do Liberce.