V sobotu 6. ledna se v Kroměříži v rámci Galavečera ČSTS předávaly ceny vítězům Ranklistu ČR za rok 2023. Tanečnímu páru z TK Koškovi Liberec Janu Vlčkovi a Petře Příplatové se podařilo vyhrát hned ve třech kategoriích.

Taneční pár z TK Koškovi Liberec Jan Vlček a Petra Příplatová. | Foto: TK Koškovi Liberec

Liberecký pár zvítězil ve své kategorii do 21 let (umístění ve standardních tancích a v 10ti tancích) a také v kategorii dospělých (v 10ti tancích). Pro taneční pár je toto trojité zlaté ocenění velkým úspěchem.

Jan s Petrou samozřejmě nechyběli na Mistrovství ČR ve standardních tancích, které se konalo 27. ledna v Otrokovicích. TK Koškovi zde reprezentovalo 12 tanečních párů ve všech šesti věkových kategoriích.

Medaile si vytančili v kategorii dětí M. Palarčík a D. Herbrichová (2. místo), v kategorii juniorů D. Bábel a V. Bábelová (3. místo), v kategorii do 21 let J. Vlček a P. Příplatová (2. místo). Do finále se mezi juniory dostali také Š. Bílý a S. Žďánská (6. místo) a Jan s Petrou přidali desáté místo v dospělých.

Všem zúčastněným párům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci!

Šárka Burešová, Taneční klub Koškovi

Zdroj: Jiří Louda