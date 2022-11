„Z letadla fotíme českou krajinu už od roku 2011. Za ty roky se naše databáze rozrostla na stovky tisíc záběrů a mezi nimi i množství hradů a zámků. Tak jsme se rozhodli vydat knihu z jejich leteckých fotografií. Po dobu sbírání podkladů jsme přišli na to, že je v Česku tak ohromný počet těchto historických skvostů, že se jednoduše do jedné knihy ani nevejdou. A to nás vedlo k rozhodnutí vydat unikátní edici až sedmi knih s touto tématikou. Kniha Hrady a zámky Severočeského kraje z nebe je šestou knihou v pořadí. Bylo pro mě velkou radostí létat a zachycovat hrady a zámky na fotografie a přinést je čtenářům, kteří je z nebe nemají možnost vidět,“ přibližuje vizi celé edice pilot, fotograf a nakladatel Milan Paprčka.

Netradiční a krásné pohledy z nebe jsou doplněny pověstmi, které se předávají z generace na generaci. „Představte si hrad či zámek, který nemá svůj příběh. To by snad ani nebylo možné! Velká spousta hradů a zámků má své známé či méně známé, ba dokonce i skoro neznámé pověsti. Kdo by se nechtěl na chvíli ponořit do tajemných příběhů, ze kterých mnohdy naskakuje husí kůže, nebo které naopak vyčarují úsměv na tváři. Já tedy ano. Pověst je pro mě něčím, co zůstane navždy, něčím, co se nikdy nevytratí,“ přibližuje spoluautor již několika knih s hradní a zámeckou tématikou Lubomír Sedlák.

Severní Čechy se mohou pyšnit i hrady a zámky, které se staly symbolem českých pohádek. ,„Mezi nejkrásnější hrady a zámky tohoto regionu patří například Velké Březno, Petrohrad, Frýdlant, Bezděz nebo také Sychrov, kde byly točené pohádky jako např. Nejkrásnější hádanka, Nesmrtelná teta a Zlatovláska. A přesně tohle vnímám jako kouzlo hradů a zámků. Probouzejí ve mně pocit malé dívenky, která se chtěla na chvíli stát tou nejspanilejší princeznou, již vysvobodil šlechetný rytíř. Myslím, že každá žena touží po své pohádce. A iluzi toho nám přinášejí právě naše české klenoty uchované v podobě nádherných hradů a zámků, které můžeme obdivovat, a to z nebeské výšky, ze které vypadají naprosto báječně, v právě připravované knize České hrady a zámky – Severní Čechy z nebe,“ popisuje Lenka Forejtová z CBS Nakladatelství, která se také podílela na tvorbě předešlých vydání knih z edice Českých hradů a zámků z nebe.

Diana Dubská