Návštěva kina je většinou spojená se zábavou, odpočinkem a popcornem. Dá se ale povýšit na hluboký kulturní zážitek. Hodit se do gala a vyrazit na světovou operu nebo balet. Kino Sféra v Turnově takovou možnost nabízí. Letos už osmou sezonu.

Sezona baletu a opery v Kině Sféra vrcholí | Foto: Kino Sféra Turnov

S přenosy z Royal Opera House v Londýně začalo turnovské kino před devíti lety. „První sezona, kterou jsme tento projekt odstartovali, byla 2015/2016. Tehdy jsme promítali pouze opery, rok na to se připojil také balet. V průběhu let jsme zamířili i do dalších operních domů, nakonec jsme se ale vrátili tam, kde to celé začalo – do londýnského Royal Opera House, který patří mezi nejprestižnější operní a baletní scény na světě,“ řekl dramaturg Kina Sféra Pavel Krupař a dodává, že jednu sezonu bohužel zrušila covidová pandemie.

Mezi stálice těchto přenosů patří baletní pohádková inscenace Louskáček. V Turnově je k vidění každý rok kolem Vánoc a vždy má vysokou návštěvnost. „Louskáček je absolutní vánoční klasikou, pro mnoho diváků už k adventnímu času neodmyslitelně patří. Loni byl dokonce vyprodaný, museli jsme přidávat reprízu, abychom uspokojili všechny zájemce,“ dodal s úsměvem Krupař.

Závěr baletní části letošní sezony nabídne další velkou událost – Labutí jezero. Záznam představení Královského baletu z Londýna začne ve čtvrtek 23. května v 18:30. Přenosy baletu a opery z Británie ale nejsou jenom o samotném představení. Zajímavé bývají i přestávky.

„Během úvodu a přestávek čeká na diváky celkem přibližně 30 minut bonusového obsahu v podobě rozhovorů a pohledů do zákulisí operního domu. Royal Opera House nechá diváky, aby se podívali, jak to vypadá i v místech, kam se běžný návštěvník nedostane. Tento bonusový materiál má vždy titulky, takže se nikdo nemusí bát, že by nevěděl, o čem je řeč,“ nalákal dramaturg turnovského kina.

Další promítání z této série proběhne 5. června, na diváky čeká nová inscenace opery Carmen. 17. června pak sezonu završí představení Andrea Chénier v hlavní roli se světoznámým tenoristou Jonasem Kaufmannem. Kompletní program opery a baletu v turnovském kině je dostupný na webu kina.