Kyselo, hladká ančka, hubovec, žid, muzika nebo třeba rozcuchaná nevěsta. To jsou názvy některých pokrmů, které v Krkonoších vaří odpradávna. Recepty z oblasti našich nejvyšších hor shromáždila spisovatelka Danka Šárková do Krkonošské kuchařky, která vyšla v loňském roce. „Místní hospodyňky jsem v knize nazvala kouzelnicemi. To ony dokázaly nakrmit celou rodinu a čeledíny dosyta, i když Krkonoše patřily k nejchudšímu kraji a kuchařky si musely vystačit s omezenými surovinami jako jsou brambory, zelí, vejce, mouka, jablka, hrušky, houby…,“ říká autorka. Jídla se tu dodnes připravují.