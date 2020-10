Naše letní výzva s prosbou, abyste podporovali svá divadla a hudební uskupení tím, že budete chodit na živá představení a koncerty, je v současné době pasé. Naprosto chápeme, že je nutné dodržovat nařízená omezení a doporučení. Jednoznačně se jimi řídíme, protože nikdo z nás nechce zlehčovat vážnost současné situace. Nechceme ale pouze zůstat stát a čekat na zázrak.

Práce v kultuře je práce jako každá jiná. Živí tisíce lidí a nejsou to jen lidé před kamerou nebo na podiu, ale také lidé okolo. Technický support všech hudebních i divadelních akcí je velmi opomíjen, a přitom je důležitou součástí týmu kolem každého kulturního dění. Řečeno jinými slovy, není to jen jeden člověk, kterého vidíte na pódiu. Zpěvák, kterého zbožňujete díky jeho textům a hlasu, nebo herec, kterého milujete kvůli jeho umu vtáhnout vás do děje. Je to obrovský tým lidí, díky kterým můžete toto vše obdivovat.

Musíte být doma? V pořádku! My přijdeme za vámi. Od 1. 11. spouštíme společnou akci na podporu kultury našeho kraje a rozhodli jsme se, že listopadové neděle věnujeme KULTUŘE. Pojďme si ji opatrovat. Pojďme si ji hýčkat. I v našem kraji máme skvělé muzikanty a divadelníky. Dáme jim prostor. Každý z Vás si jistě přijde na své a z velkého množství žánrů si vybere to pravé. Swing, jazz, dechovka, funky, rock i punk. Čeká nás velká přehlídka talentů Libereckého kraje. Kapely i taneční orchestry Vám přivedeme přímo do obývacích pokojů a dáme Vám šanci podpořit je.

Sledujte naše facebookové stránky, kde se postupně dozvíte chystaný program nedělních večerů. 1. 11. startuje dechový orchestr Turnovanka a následovat bude rocková smršť kapely The Scoffers. Moderátorkami nedělních chvilek kultury budou Anna Provazníková a Markéta Červinková. Těšit se můžete na zajímavé povídání a skvělou muziku. Podpořit umělce budete moci na portálu e-vstupenka, kde si zakoupíte virtuální vstupenku a poděkujete tak interpretům za zpříjemnění listopadové neděle. Vězte, že každá koruna v této době pomůže a Vy tak budete moci z bezpečí domova být u toho.

Děkujeme, že jste s námi. Děkujeme, že vám na kultuře záleží. Děkujeme, že vás máme.

Více o spolku Kultura, z. s.



Spolek Kultura, z. s. byl založen v roce 2015 Markem Ottlem, Petrou Loulovou a přáteli kultury v Libereckém kraji proto, aby pomohl zvýšit povědomí o hudebních, výtvarných a hereckých talentech, které kraj nabízí. Spolek je spolupořadatelem akcí, jako je např. Majáles Liberec, FestRevival, BIG BAND JAM, ale také tanečních vystoupení, výukových zvukařských kurzů, apod. Bere si za úkol rozšiřovat kulturní dění v kraji, propojovat různá hudební uskupení a žánry na přeshraniční úrovni spolupráce a také propojovat generace. Udržet zájem o kulturu u mladých lidí je stejně tak důležité, jako v dnešní uspěchané době potěšit i generace starší.

Petra Loulová