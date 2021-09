Desetipodlažní bytový dům Wolkerák v Lidových sadech patří díky svému originálnímu půdorysu a kónickému tvaru k nejcitlivěji navrženým a do krajiny usazeným panelovým domům. | Foto: Zuzana Koňasová ( liberec-reichenberg.net)

Bytový dům Wolkerák v Sosnové ulici v Liberci letos slaví 50. výročí existence. Neobvyklá stavba tvarovaná do oblouku je dílem architektů Karla Hubáčka, Jaromíra Vacka a Václava Vody.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.