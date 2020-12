Své pocity začala sdílet na sociálních sítích a psát příběhy ze života. S jedním z nich teď vyhrála první místo literární soutěže Rozsviťme Českou republiku. A nebyla sama – své básně, povídky i kresby poslaly stovky dětí i dospělých, aby podpořily pacienty s roztroušenou sklerózou. Akci tradičně organizuje Nadační fond IMPULS.

„Letos jsme se rozhodli pozměnit motiv soutěže. Tradiční slunečnice, které symbolizují naději a vytrvalost, jsme doplnili o další témata. Malé děti z mateřských a základních škol kreslily výkresy na téma Pojďte s námi do pohádky. Starším dětem a dospělým jsme nabídli motto Pořád jsem to já,“ říká organizátorka soutěže Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS. V internetovém hlasování v kategorii předškoláků vyhrál ve výtvarné soutěži první místo Víťa z mateřské školy v Tišicích. Pomyslné zlato si v kategorii I. stupeň základní školy odnesl rovnou celý kolektiv dětí Základní umělecké školy Allegro ve Strmilově. Mezi žáky II. stupně základní školy obsadila první příčku Libuše ze ZŠ Zborovice.

„Barevnými obrázky, které děti nakreslily, vyzdobíme domovy pro seniory. Oceněným výtvarníkům předáme drobné ceny osobně, až to bezpečností opatření v koronavirové pandemii dovolí,“ vysvětluje Kateřina Bémová a doplňuje: „Osvěta ve školách a školkách má smysl. Je pravděpodobné, že se děti s někým, kdo roztroušenou sklerózou trpí, ve svém životě potkají. Pacienti často přicházejí kvůli nepochopení nemoci o zaměstnání. Jsou to právě děti, které budou jednou v pozici kolegů nebo i nadřízených a nebudou mít o nemoci předsudky.“

Vedle výkresů mohli děti a dospělí do soutěže zasílat povídky, básně nebo třeba fejetony. První místo v kategorii I. stupeň základní školy v internetovém klání získala Zuzana ze ZŠ Edvarda Beneše, ze středoškoláků zvítězila Lenka ze Svobodné chebské školy. Mezi dospělými vyhrála první cenu již zmíněná Klára Zahradníková z Liberce, a to s příběhem nazvaným Pořád jsem to já. „Někdy se špatné věci v našem životě semelou tak strašně rychle, že si ani nestihneme všimnout, jak rychle semlely nás. A asi aby k nám život nebyl tak krutý, začnou se najednou dít věci, které nás donutí se zase postavit na nohy a pokračovat dál,“ píše ve své povídce.

Všechna díla tradičně hodnotila také porota. K první dámě české violy Kristině Nouzovské Fialové, fotografovi Aleši Zajíčkovi a výtvarnici Zuzaně Čížkové se letos přidala také studentka výtvarné školy Marie Davita Velková. Seznam oceněných porotou je dostupný na webu www.impuls.cz. Roztroušenou sklerózou trpí v České republice více než 20 000 lidí. Pacienty každoročně podporuje kampaň Rozsviťme Českou republiku, která startuje vždy na jaře. Nemocné s roztroušenou sklerózou podpořili lidé v několika městech po celé republice vysázením slunečnic.

Dominika Cardová