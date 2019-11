První listopadový pátek byl v Liberci, stejně jako v dalších městech a krajích republiky ve znamení krajského kola Logické olympiády. Probojovalo se do něj 150 dětí ve třech kategoriích. Vítězi se stali Ondřej Čejka z Liberce, Barbora Novotná z Turnova a Jan Murswiek z Nového Boru.

Vítězové krajského kola logické olympiády. | Foto: Hana Kotinová

Do letošního, již 12. ročníku se přihlásilo 71 208 soutěžících, z toho bylo 2916 z Libereckého kraje. Na základě výsledků prvního kola bylo v každé kategorii pozváno 50 nejlepších do krajského kola. To se již tradičně koná v Liberci, v prostorách Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Aula byla naplněna příjemným napětím nad tím, jaké úlohy letos organizátoři připravili. Soutěžící si nejprve lámali hlavu u písemného testu a po přestávce u testu promítaného. Všichni účastníci však měli možnost kromě soutěžních úloh potrápit své mozkové závity i s množstvím hlavolamů a dalších nesoutěžních úloh. Někteří si povzdechli, že by rádi měli na řešení úloh více času, aby si je stihli vyluštit všechny.