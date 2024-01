Tradiční ohlédnutí za uplynulou turistickou sezonou v regionech nabízí začátek tohoto roku. Turisté, návštěvníci, cestovatelé nebo třeba jen cestující, mají možnost zhodnotit své dojmy v této oblasti v anketě Kraj mého srdce, která se koná letos již podvanácté. Mapuje míru popularity krajů České republiky u laické i odborné veřejnosti.

Ještěd. | Foto: se souhlasem Diany Dubské

„Ankety se účastníme pravidelně a těší nás, že o nás turisté a návštěvníci vědí a daří se nám uspět v kategoriích, které jsou tradičně silné. Jedná se zejména o kategorii zimní dovolené či adrenalinové zážitky,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu. „Je to i úkol pro nás, aby návštěvníci v našem regionu dostali to, co hledají a byli jsme pro ně tak atraktivní i v dalších kategoriích. Věříme, že bychom mohli uspět například v sekci výlety s dětmi či letní dovolená,“ dodává Vinklátová.

Hlasování probíhá online do 29. února na webu www.kampocesku.cz. Volit lze různá místa: kam vyrazit na kole nebo na lyžích, kam na zimní dovolenou, kam vzít děti, jaké navštívit lázně, kde si vyjet na koni, kam za adrenalinem, za památkami nebo folklórem.

Hlasující udělují v každé kategorii tři hlasy svým oblíbeným regionům s tím, že za první kraj v kategorii udělují tři, za druhý dva a za třetí jeden bod. Oceňují jednotlivé kraje ve výše uvedených kategoriích podle svých vlastních zkušeností v roce 2023, nebo podle toho, kam by se chtěli vydat.

Pořadatelem ankety, jež se koná pod záštitou Asociace krajů České republiky, je tradičně Vydavatelství KAM po Česku ve spolupráci s veletržní správou PVA Expo Praha. Krajští vítězové ankety za rok 2023 převezmou své ceny 15. března v rámci 32. ročníku veletrhu Holiday World & Region World.

Jan Mikulička, Liberecký kraj

Zdroj: Sedlák Jan