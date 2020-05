Dobrovolnické centrum Amikus Komunitního střediska KONTAKT Liberec, příspěvková organizace ve spolupráci se statutárním městem Liberec, Libereckým krajem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Liberci zajišťuje nákupy, vyzvednutí léků, zdravotních pomůcek, nově si také potřební mohou objednat dezinfekci a nanofiltry pro osobní potřebu.

„S ohledem na to, že se seniory pracujeme více než 12 let, tak vnímáme potřebnost této cílové skupiny a snažíme se jim pomáhat i v mimořádné situaci. Proto jsme se rozhodli co možná nejvíce rozšířit naše služby a vyjít jim maximálně vstříc v jejich potřebách“, říká ředitel Kontaktu Michael Dufek.

Senioři starší 65 let, zdravotně znevýhodnění či dlouhodobě nemocní mohou zavolat na speciálně zřízenou linku 770 14 14 14, která je k dispozici v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin, kde mají možnost učinit objednávku konkrétního nákupu. Senioři si mohou vybrat již sestavené balíčky nebo využít možnost vlastního balíčku, který má minimální hodnotu 100 Kč a maximální 500 Kč.

Zřízená telefonní linka slouží nově i pro objednání dezinfekce Anti COVID 500ml, která je cílovým skupinám dostupná za nákladovou cenu 107 Kč, stejně tomu je i u nanofiltrů, které jsou dostupné v balíčcích po 30 kusech za částku 30 Kč. Nákup je omezený počtem 60 kusů nanofiltrů a 2 kusů dezinfekce na osobu.

Kontakt nezajišťuje jen služby, které mají ochránit zdraví fyzické, ale také se zaměřuje na pomoc s praktickými věcmi. Na zřízené telefonní lince zvané též SENIOR POINT se dozvědí na koho se obrátit v případě, že potřebují pomoci s úředními záležitostmi nebo potřebují získat obecné informace.

Dobrovolníci také pomáhají s měřením teploty návštěvníkům magistrátu, aby tak bylo možné z hygienických důvodů zajistit jejich odbavení.

Kontakt pomáhá i s udržením psychické pohody pro cílové skupiny. Nově spouští projekt DOPIS PRO RADOST, kdy si se seniory žijícími v domech s pečovatelskou službou budou dopisovat dobrovolníci a tím jim pomohou zpříjemnit den a ulevit od jejich strachů a obav. Do projektu se v případě zájmu mohou zapojit i senioři, kteří žijí sami a rádi by takto s někým navázali spojení.

Senioři žijící v domech s pečovatelskou službou se navíc mohou již v příštím týdnu těšit na kulturu v zahradě, kterou pro ně Kontakt pro radost připravuje.

Zájemci ve věku 18 až 60 let, kteří chtějí pomoci, mohou telefonicky či elektronicky spojit s pracovníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. na níže uvedených kontaktech, kde sdělí své časové možnosti a s tímto ohledem budou zařazeni do systému. Tel.: 485 244 997, dobrovolnik@ksk.liberec.cz. Aktuální informace bude dostupné i na webových stránkách www.ksk-liberec.cz a sociálních sítích.

Marie Matějíčková