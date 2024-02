Česká pop rocková kapela Vanua2 vystoupí v sobotu 2. března v jabloneckém Klubu Na Rampě.

Vanua2 koncert v Liberci | Foto: Vanua2

Formace vznikla před šesti lety na základech kapely Blue Effect Radima Hladíka, kde více než deset let společně působili baskytarista Vojtěch Říha (Blue Effect) a bubeník Vašek Zima (Blue Effect, Walk Choc Ice, -123 minut), kteří se po odchodu Radima Hladíka do muzikantského nebe spojili se zpěvákem Yannickem Tevim, pocházejícím z tichomořského souostroví Vanuatu. S kapelou aktuálně působí ještě kytarista Honza Samek.

V loňském roce kapela vyslyšela četná přání fanoušků i hudebních publicistů a vypustila do světa svou první desku. Debutové album dostalo název podle stejnojmenného singlu Two Of Us. Počin sklidil celou řadu pozitivních reakcí od předních českých hudebních kritiků. Nejen díky úspěchu debutového alba nyní kapela Vanua2 bojuje o titul objev roku v anketě Žebřík.

Vanua2 se plně opírá o autorskou tvorbu z dílny frontmana Yannicka Teviho a na nahrávkách spolupracuje s domácími i zahraničními producenty. Celý repertoár kapely je výhradně v angličtině. Na vzniku debutového alba Two Of Us pracovali čtyři producenti: Adam Krofian z kapely The Atavists, Steve Walsh, Boris Carloff a v největší míře pak mladý producent Enthic, díky jehož práci prošly písně Vanua2 velkou změnou a přiblížily se více k modernímu soundu. Předzvěstí alba byly singly You, It’s a Blessing a duet Two Of Us se Zofii Dares. Nyní kapela začíná pracovat na další desce.

O tom, jak to klukům z Vanua2 hraje na živo, se budete moci na vlastní kůži přesvědčit ve sobotu 2. března v jabloneckém Klubu Na Rampě. Jako předkapela vystoupí kapela Snap Call.