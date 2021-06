Vydejte se s knižním hrdinou napříč deseti stoletími a seznamte se s pozoruhodnými osudy Židů, kteří se usadili a žili v Čechách a na Moravě.

Putování židovskou historií. | Foto: kvkli.cz

Víte, co označují slova Pesach, košer nebo šabat? Proč se dávají na židovské hroby kamínky, co je tóra a kdo byl rabi Löw, jak vypadá židovská svatba. To a spoustu dalších zajímavostí ze života židovských sousedů se dozvíte na nové výstavě Putování židovskou historií, kterou se začátkem června otevírá Krajská vědecká knihovna Liberec.