Rok 2024 přinesl do Kulturního centra v Turnově mnoho změn. Letní kino uzavřela stavba knihovny a až bude hotovo, získá novou promítací plochu. Kino Sféra čeká na začátku července redigitalizace a do nového kabátu se oblékne také Klub KUS na Střelnici.

Klub KUS v Kulturním centru Turnov čeká přestavba. | Foto: Foto: Kulturní centrum Turnov

Mnoho Turnovanů se tak na podzim dočká svébytného kulturního klubu, který bude schopný poskytnout kvalitní zázemí řadě pořadů a akcí. Ačkoliv páteří programu v klubu budou koncerty, stále zde bude možné uspořádat také oslavy, školení nebo módní přehlídky. Díky instalovanému plátnu nebude problém zajistit příležitostné projekce a pokračovat by měla i spolupráce s Fokusem Turnov.

Smlouvu o přestavbě Klubu KUS podepsali zástupci Kulturního centra Turnov a dodavatelské firmy INSTAV stavební práce, s.r.o. na konci dubna. Předání staveniště je naplánováno na 3. června. „Zásadní bude změna dispozic. Vybouráním stávajících toalet a úpravou zázemí kuchyně získáme lepší skladové prostory a návštěvníci pak mnohem více místa v klubu samotném,“ říká jednatel Kulturního centra Turnov David Pešek. Stavbaři by měli mít hotovo do 16. září.

I přes to, že se tedy bude na přestavbě klubu pracovat celé prázdniny, o Turnovské léto a oblíbené koncerty před Střelnicí lidé nepřijdou. I letos se tedy mohou těšit na koncerty každý pátek a sobotu, nově se hudební produkce navíc rozšíří také do Baru Letňák. Aktuální program bude vždy zveřejněn na webu www.kulturaturnov.cz, na plakátech a sociálních sítích.

Pro koncerty bude v zrekonstruovaném Klubu KUS vyčleněna velká část programu, coby abonentní cykly se sem například přesunou zavedené festivaly Básníci ticha a Neformální jazzový festival. Prostor dostanou i lokální umělci v rámci Malé (domácí) scény a samozřejmě známá jména, která ráda využívají kluby pro komornější vystoupení.

Přestavené prostory by měly poskytnout kvalitní zážitek ze všech akcí, které se zde budou konat. „Turnov dostane plnohodnotný kulturní klub, který městu už léta chybí. Rozšířením získáme větší kapacitu a díky pevnému pódiu bude na umělce hezky vidět. Konat by se zde mělo vše, co si pod slovem kultura dokážeme představit. Klub bude otevřený všem kulturním činnostem,“ láká hudební dramaturg turnovského Kulturního centra Karel Šírek.

Klub tedy nebude zdaleka jen o hudbě. Konat se zde budou turnaje ve stolním fotbálku, slam poetry exhibice, DJ´s taneční party nebo swapy. Během plesové sezóny nabídne návštěvníkům plesu místo pro odpočinek, kde se mohou pobavit a najíst. „V první řadě bude mít klub větší kapacitu a to s sebou přináší více možností pro dramaturgii. Větší prostor znamená více pohodlí nejen pro zákazníky, ale i pro kapely a další umělce,“ podotýká vedoucí gastroprovozu Kulturního centra v Turnově Pavla Matysová s tím, že si od přestavby slibuje útulnější prostředí, kde si každý najde to své. O všech etapách přestavby budeme veřejnost informovat prostřednictvím webu www.kulturaturnov.cz a sociálních sítí. Zároveň se těšíme, že se od podzimu budeme setkávat ve zbrusu novém klubu, ze kterého si budou návštěvníci odnášet krásné kulturní zážitky.