Platí to též u posledních dvou hitových CD i LP Fanánkových rokenrolově-pivních Tří sester. Na 12ti unikátních kouscích svěžího i vtipného CD Sex, drógy rokenrol (2021) se kapela vyznala ke svým láskám k pivu, sexu, hospodám, cestám za fanoušky i idolům ze SRN, Anglie, USA a dalším. Klaunům punku The Adicts, Ianovi Dury s Blbečky, rebelům Toten Hosen (viz. famózní klip Já jsem Aleš s Alešem Hámou - výčepákem legendární knajpy z Práglu), Iggymu se Stooges, Velvet Underground, The Rezillos… Skupina zúročila svůj potenciál i Fanánkovu „šmoulí obratnost“, po vděčných hitech kolegů sahají roky, a zas je to dobrej fór i výživný repertoár nekonečných turné Tří sester po Česku s písničkami z ciziny, jimiž ani starý punker nepohrdne. Vřelé díky za to vše, alko i sranda bando z nejlepších u nás.

Sestry poslední léta „až hanba“ vzpomínají, o tom svědčí sosání z jejich prvních tří legendárních alb v čele s Kovárnou. Tak vznikl nápad vydat CD Vinyl a hlavně žádané 3 LP Vinyl, kolekci 44 slavných hitů ze začátků Sester. Je to fajn nostalgie, užít si zas Sovy v mazutu, Matalici, Život je takovej, Nechci do ústavu a dál… Se ví, že mají koncertní verze s echt espritem sálů i hal ČR. Je za tím dost zážitků kapely i fandů s nimi, což lze v pohodě na festivalech i v Horní Dolní zopakovat.

Start Keltské ve čtvrtek 4. srpna od 20.00 láká zdarma na písničkáře Lásku, DJs Venovena i Elissu Zmarchrobovi. Na „Hanč Stage“ se během pátku i soboty energicky vystřídají: Tři sestry, Trautenbertk, Harley, Keks, dál skvělá Vypsaná fiXa, legenda Mňága a Žďorp, Doctor P. P., Dymytry, YoYo Band, ve formě Wohnout, E!E i další… Na „Vrbata Stage dva dny pobaví: Lety Mimo, Synové výčepu, SPS, Volant, Pepa Lábus, Dukla Vozovna, Pirates of the Pubs, VHS i kníže pornofolku Záviš.

Co na vás čeká na Keltské noci 2022, co jinde není:

- Zdarma vstup na čtvrteční program třídenní akce!

- Stanování zdarma v KRNAP (jediná šance, jak oficiálně nocovat v horách)

- pro milovníky adrenalinu bungee jumpingu z TV věže

- dětský koutek s nafukovacím hradem i odborným personálem

- čerstvý horský vzduch ke Keltské stabilně patří

4. – 6. 8. 2022 je Keltská opět jen pro vás! Kouzla nejsou žádné čáry!

Radek Strnad, Alenka Rydvalová