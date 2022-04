Koncertní turné bude probíhat v klubech. „V klubech jsme nehráli dva a půl roku, to je sakra dlouhá doba. Sakra dlouhá doba pro kapelu, která tam předtím strávila nepřetržitě skoro 20 let… Naštěstí je to zpátky a je to hodně blízko,“ komentuje s radostí Petr Vrzák.

Deska vznikala ve studiu Sun Music ve spolupráci s Michalem Šenbauerem. „Michala známe jako muzikanta a pořadatele festivalu Okoř se šťávou a zvolili jsme si jej zcela záměrně. Je to výjimečný člověk, který se ničím nestresuje, nikam se nehoní a vytváří ve studiu skvělou atmosféru. To je to, co jsme pro vznik nového alba hledali,” říká k výběru studia zpěvák Petr Vrzák.

Jedná se o šesté řadové album a vychází po 5 letech od posledního počinu Emotikon. „Písničky neumíme dělat jako na běžícím pásu, procházejí osobním i kapelním sítem. Podobně je to i s texty. Věci musí uzrát a musíme něco prožít, aby mohla vzniknout nová deska. Čím dál tím důležitější je pro nás autenticita při tvorbě i nahrávání,” komentuje vznik desky kytarista Bohumil Němeček.

Kalendář radí seniorům z Liberecka. Třeba jak se bránit podvodníkům

„Mít kapelu je splněný sen a určité prokletí zároveň. Pořád jsme na cestách, pořád odjíždíme a vracíme se, pořád jsme postrádáni a pořád postrádáme. Na těch nekonečných plavbách je mnoho svodů, kterým odoláváme nebo podléháme. Život s kapelou je život námořníků, krásný, ale také destruktivní pro osobnost člověka nebo pro život ve vztahu. Přístav je symbolem domova, kam se člověk vrací, ale také místo, ze kterého zase mizí na širé moře, které ho osudově přitahuje. To je téma, které se prolíná celým albem,” vysvětluje bubeník Jugi.

Album Přístav vyšlo 3. prosince a UDG ho pokřtí 26. května v pražském Fóru Karlín, kde se fanoušci mohou těšit na všechny staré pecky i nové písně z alba. „V Karlíně jsme měli oslavit 20. narozeniny kapely, ale kvůli pandemii se koncert třikrát přesouval. Alespoň spojíme dvě příjemné oslavy najednou. Narozky a křest nového alba. Bude to velký!” Láká na dvojitou oslavu basák Pavel Vrzák. Kromě křtu alba ve Fóru Karlín plánují UDG pokřtít nové album i v Chrudimi, Českých Budějovicích, Plzni, Liberci a Litomyšli v rámci jarního turné.

Kateřina Hlavinková