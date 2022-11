Kapela Škwor zahraje akusticky v Liberci. Nabídne oblíbené hity

Že už je Škwor slušně rozjetá rocková mašina, fanoušky vděčně navštěvovaná, to už se ví. Kvartet hmyzího jména to průběžně dokazuje od silného zvuku a světel po poslední detail vychytanými show. Jistě to dosvědčí i ti, co si už užili některé z jejich letních show. Teď však nastal po třech letech čas na komornější, intimnější a o to exkluzivnějších show!

Kapela Škwor. | Foto: Ondřej Pýcha

Škwor rozjel speciální Unplugged Tour 2022. Nabídne jejich oblíbené hity, jako vždy. Navíc s Hrdličkou a spol. můžete oslavit 20. výročí od vydání debutu Vyhlašuju boj, který 4. listopadu vyšel poprvé na LP, nově zvukově remasterované. Pro Liberec je stěžejní datum sobota 26. listopad, kdy si místní fanoušci melodického drsného rocku dost užijí už od 20.30 hodin v DK Liberec. „Uplynula tři léta a my nadšeně zveme na 2. pokračování akustické tour. Koncerty jsou opět situovány do menších prostor s omezenou kapacitou, o to silnější atmosférou. Uslyšíte naše nej hity ve speciálních akustických verzích, s užitím klasických nástrojů to bude zas parádní jízda!,“ zve kapela na šňůru, během níž ji doprovodí hosté, co s ní zažili i i předchozí unplugged tour. Setlist potěší i úspěšnou baladou Síla starejch vín, na YouTube atakuje hranici 65 miliónů zhlédnutí. Škwor se s ní chlubil i v show 7 pádů Honzy Dědka. „Fanoušci se mohou těšit i hitů ze zatím poslední řadovky Tváře smutnejch hrdinů (2020), za niž skupina dostala Zlatou i Platinovou deskou Supraphonu. Jistě dojde i na ohlédnutí za debutem Vyhlašuju boj,“ slíbil Lukáš Kadeřábej ze Supraphonu. Tip na výlet po kraji: Kozákov, ráj pro turisty i milovníky drahokamů Album, jímž těžkotonážní pražský kvartet začal veleúspěšnou kariéru, prvně vyšlo na závěr roku 2002. Po dvaceti letech má statut kultu. Produkoval ho Aleš Brichta, nekompromisní texty psal frontman Petr Hrdlička, kapela už tehdy sázela na silné melodie i moderní rockový zvuk. To vše už tenkrát položilo základní kámen k úspěchu dalších alb v bohaté diskografii Škworu a odstartovalo víc než 20tiletou cestu z undergroundových klubů k vyprodaným halám včetně té v ČR největší. „Když jsme zvažovali, jaká další album by se po albu Sliby & Lži mělo mít vinylovou reedici, Vyhlašuju boj bylo i s ohledem na letošní 20. výročí 1. vydání jasná volba. Věříme, že i díky novému remasteru bude LP pro řadu fandy fajn libůstka,“ těší se sami Škwoři. Škwoří Unplugged Tour 2022 bude radost i zážitek. Vstupenky nabízí předprodej sítě Tickestream. Radek Strnad