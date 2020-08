„Úspěch v Česku a na Slovensku nás těší, ale zájem, který je o naši iniciativu z německé a polské strany, je pro nás příjemným překvapením. A zároveň důkazem, že problém zvýšeného množství odpadu v přírodě je opravdu zapotřebí řešit,” říká iniciátor kampaně Miloš Židík.

Příroda dostává už od jara kvůli zvýšené návštěvnosti turistů zabrat. Projevilo se to množstvím odpadků, které si nenašly cestu do košů a popelnic. Právě na tento nepříznivý stav upozorňuje kampaň #nejsemprase.

Po více než měsíci od spuštění kampaně #nejsemprase mají její iniciátoři radost, že osud znečištěné přírody není veřejnosti lhostejný. „Na sociálních sítích jsme v Česku a na Slovensku zasáhli přes 1,3 milionu uživatelů. Máme více než 3000 sdílení našich příspěvků a promo videa zhlédlo přes 300 tisíc lidí. Cítíme, že jsme na dobré cestě. A naše příroda si pozornost zaslouží, proto chceme v osvětě pokračovat a už teď plánujeme další aktivity na srpen a podzim,“ říká Miloš Židík.

Iniciátoři se rozhodli zapůsobit i na zahraniční návštěvníky tuzemských hor a lesů. „Desatero cool výletníka“ se dočkalo německé a polské verze. „Od našich příznivců z Krušných hor, Šumavy, Beskyd nebo Tater dostáváme stále více tipů na oslovení německých a polských turistů. Bez váhání jsme proto přeložili Desatero cool výletníka do němčiny a polštiny a rozesíláme ho do příhraničních informačních center,“ doplnil Židík. O spolupráci navíc projevili zájem i ochránci přírody z Bavorska.

Úspěšná byla také „praktická“ červencová úklidová akce Vyčisti chlívek!, do níž se zapojily stovky účastníků, kteří sdíleli na sociálních sítích fotky a videa, na nichž se pochlubili pytli nasbíraného odpadu. Podle Miloše Židíka je důležité, aby se lidé v přírodě drželi jednoduchého hesla „Co přineseš, to odneseš“ a odpadky si v batohu odnášeli do nejbližších popelnic a kontejnerů.

Šíření iniciativy #nejsemprase pomáhají i známé osobnosti, především ze sportovního světa. Jména jako Kateřina Neumannová, Patrik Eliáš, Tomáš Verner nebo Andrea Sestini Hlaváčková vyzvali své fanoušky, aby se ke kampani připojili. „Na Šumavě nedaleko mojí chalupy na Zadově je to nádherné. A víte proč, to tady mám tak ráda? Nejenom kvůli té krásné přírodě kolem, ale i díky tomu, že je tady čisto. Protože všichni, kdo se tu pohybují, si můžou v klidu říct #nejsemprase. A právě proto tento projekt podporuji a držím mu palce,“ říká olympijská šampiónka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.

O iniciativě #nejsemprase

Kampaň #nejsemprase vysvětluje návštěvníkům českých, moravských a slovenských krajů, kteří nemají stoprocentní znalosti o pohybu a pobytu v přírodě, jak se v tomto prostředí chovat. Iniciativu #nejsemprase může podpořit každý – zodpovědným chováním se k přírodě, šířením myšlenky na sociálních sítích či registrací podpory na webu www.nejsemprase.cz.

Kampaň #nejsemprase není politicky orientovaná ani zisková. Záštitu jí daly Český svaz ochránců přírody, Klub českých turistů, Českomoravská federace nordic walking, Jihočeská centrála cestovního ruchu a Skaut.

Štěpán Sedláček