Na českých silnicích zemřelo v loňském roce 8 dětí, z toho 5 v roli spolujezdce osobního automobilu. Dalších 37 dětských spolujezdců bylo těžce zraněno, 954 lehce zraněno. Děti chrání dětský zádržný systém neboli dětská autosedačka. Musí být však správně použita. Opakování zásad bezpečného cestování s dětmi si připravil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s iQPARKEM Liberec.

iQPark. | Foto: archiv Deníku

Je na řidičích a dospělých, jak správně usadí malé účastníky silničního provozu do sedaček. Povinnost používání zádržných systémů je v České republice dána zákonem, a to do váhy 36 kg nebo výšky 150 cm. Výběr dětské autosedačky by rodiče neměli nijak podcenit.