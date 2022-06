Krizí má na mysli hned vícero, většina z nich podle jeho názoru úzce souvisí se spotřebitelským nastavením společnosti, kde jsou peníze na prvním místě a rozhodují o celém našem životě. Řešení vidí v transformaci společnosti, kdy na prvním místě bude hodnota života každého člověka.

Co to přesně znamená bylo vysvětleno právě ve vysílání 11 hodinového fóra, které bylo zorganizováno v rámci projektu Tvořivá společnost. Projekt funguje pomocí samoorganizace a není výjimkou, že se na mezinárodním hovoru sejde i 1000 dobrovolníků současně ze všech koutů světa.

„Všichni ti, které zasáhla válka na Ukrajině, výbuch sopky Tonga, tornádo, nebo další katastrofy také do posledního momentu nevěřili, že i jim se může něco takového stát. Tak jako my nevěříme, dokud venku zpívají ptáci a slunce svítí. Ale v momentě, když nás nějaká katastrofa zasáhne, už nemůžeme nic měnit, jen zachraňujeme holý život a sklízíme to, jaká naše společnost je. Pojďme ji udělat takovou, ať je každý člověk v bezpečí a má dostatek času na svoji rodinu, práci i své zájmy. Fórum ukázalo, že tomu nic nebrání, jen je potřeba se pro to rozhodnout."

Jan Kára pro potřeby fóra připravil příspěvek o vesmírných vlivech, spouštějících dramatické změny a kataklyzmata na Zemi. Věnoval se také technické podpoře pro tlumočníky do různých jazyků a se svojí manželkou natáčí interview s odborníky a vědci.

Mnoho dalších lidí z celého Libereckého kraje pravidelně překládá texty, tlumočí a dabuje videa, připravuje trailery a upoutávky, organizuje rozhovory a stále se při tom učí něčemu novému. Přidat k projektu se může každý. Fórum je ke zhlédnutí na stránkách projektu Tvořivá společnost. Odkaz zde: https://creativesociety.com/cs/global-crisis-we-are-people-we-want-to-live

Veronika Leštáchová