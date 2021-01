Důležitá pravidla platí i pro chodce a cyklisty. Ti musí především dbát na to, aby byli při svých cestách vždy dobře vidět. Počasí v zimě je nevyzpytatelné a všichni, kteří usednou za volant, za řídítka nebo vyrazí ven pěšky, by měli předvídat možná nebezpečí v silničním provozu. Podmínky na vozovce se mohou změnit během chvíle.

Policisté proto v těchto dnech v rámci silničních kontrol vyrazí do terénu a zaměří se na připravenost vozidel a dalších účastníků silničního provozu. Chtějí je upozornit na rizika spojená se zimním obdobím.

„Nízké teploty, špatná viditelnost, vozovky i vozidla pokrytá sněhem, ledem, námrazou nebo uvíznutí v koloně kvůli neprůjezdné silnici. Jízda v zimě má svá specifika, připraveno musí být nejen vozidlo, ale i samotný řidič. Ačkoliv v zimě takzvaných svátečních řidičů jezdí méně, na silnicích se pohybují i ti, kteří si nejsou jistí svými řidičskými dovednostmi a nevědí, jak se za volantem správně chovat, když mrzne nebo sněží. Prioritou je vždy bezpečnost,“ zdůrazňuje Jan Frieser, vrchní komisař Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. „Pro někoho mohou být některá doporučení a výbava nad rámec té povinné banalitou, třeba jako mít v autě deku na přikrytí, ale pokud v zimě uvízne řidič s malými dětmi v koloně, bude se hodit, stejně jako plná nádrž,“ pokračuje Jan Frieser.

Informační leták se základními informacemi pro řidiče motorových vozidel, chodce i cyklisty bude kromě možnosti stažení na internetu k dispozici v síti čerpacích stanic KM-PRONA. Společnou kampaň BESIPu Libereckého kraje a jeho partnerů doprovází rovněž soutěž s pěti otázkami. Umístěna je na webu www.tymbezpecnosti.cz, z mobilu se na ní nejsnáze dostanete naskenováním QR kódu vytištěného na informačním letáku.

Odpovědi je možné vyplňovat do 31. 1. 2021 a několik vylosovaných může vyhrát třeba balíček reflexních doplňků, škrabky, omalovánky a další ceny s dopravně bezpečnostní tematikou. „Budeme rádi, když se zapojí co nejvíce lidí, protože s výsledky soutěže budeme dále pracovat. Odpovědi nám pomohou zjistit, jaké znalosti a mezery má veřejnost – a tedy samotní účastníci silničního provozu, o bezpečnosti v dopravě,“ říká Markéta Novotná, koordinátorka Ministerstva dopravy - BESIP v Libereckém kraji.

Opakování je matka moudrosti

Příprava vozidla na zimu neobnáší pouze přezutí pneumatik. Avšak tato povinnost platí v době od 1. listopadu do 31. března v případě, že se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. „Jestliže s přezutím pneumatik někdo otálí, už při současné meteorologické situaci je pro něj (a bohužel i pro ostatní) jízda na letních pneumatikách nebezpečná. Pokud totiž teplota klesne pod +7 °C, ztrácejí letní pneumatiky potřebnou pružnost. Dochází tak ke zhoršení jejich přilnavosti k vozovce, a tím k prodloužení brzdné dráhy a zhoršení řiditelnosti automobilu,“ upozorňuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Úseky silnic, kde použití zimních pneumatik nařizuje zákon, jsou označeny modrobílou příkazovou dopravní značkou „Zimní výbava“. Znamená to, že vozidlo jimi musí být vybaveno celoročně vždy, případně v uvedeném období dle dodatkové tabulky, bez ohledu na stav vozovky. „Konkrétně v Libereckém kraji je tato značka umístěna na 17 úsecích, kde je nezbytné použití zimních pneumatik. Jedná se o krajské silnice, které ve většině případů nelze udržovat chemickým posypem. Na webu krajského úřadu také občané najdou veškeré kontakty na nepřetržitou dispečerskou linku, kam je možné hlásit problémy na silnicích nebo zjistit jejich sjízdnost,“ informuje Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením resortu dopravy.

Motoristé by měli zkontrolovat i další výbavu, tak, aby předcházeli nebezpečným situacím. Opomenout by neměli například doplnění kapalin vozidla, funkčnost dobíjení akumulátoru nebo zkontrolovat výhled z vozidla. Při cestě do hor je doporučováno do výbavy zahrnout i sněhové řetězy. Vyplatí se také zopakovat si dopravní značky používané v zimě. Často jsou totiž umisťovány tam, kde řidiči chybují. Mnozí si také pletou, jaká automobilová světla v různých situacích zapnout. „Zimní období pravidelně ukazuje na palčivý problém, že ne všichni řidiči umí používat tak základní věc jako jsou světla, ať už se jedná třeba o mlhovky nebo použití předních světel při zastavení před železničním přejezdem. Samostatnou kapitolou je pak čistota světlometů vozidla, která je pro bezpečnou jízdu nezbytná,“ dodává Jan Polák.

Záchranářská ulička

Už dva roky platí jednotný postup při vytvoření uličky pro průjezd Integrovaného záchranného systému, tedy policii, hasiče, záchranku, ale třeba i vězeňskou službu a pro všechna vozidla s právem přednosti v jízdě. Pokud někdo tápe v pravidlech, jak má správně vypadat takzvaná ulička pro život, bude se mu informační brožura také hodit. „Cílem vydané brožury je připomenout účastníkům silničního provozu obecná i méně známá pravidla, která jim v zimním čase pomohou nejen ke klidné, ale hlavně bezpečné cestě. Jízdu v zimě doprovází řada rizik, která jsou bohužel spojena s možným způsobením dopravní nehody a ohrožením posádky vozu a ostatních účastníků silničního provozu,“ uzavírá Polák.

Tým silniční bezpečnosti