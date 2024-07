Sobota na nádraží byla živá a plná aktivit. Děti si mohly vyrábět buttonky s vlastními motivy, sledovat loutková představení od divadla Kozlík a užít si prohlídky Železničního muzea. Dospělí i děti se mohli zúčastnit komentovaných prohlídek s hrabětem Janem Harrachem.

V železniční kavárně bylo možné se občerstvit kávou, studenými nápoji a drobným občerstvením. Účastníci dostali ke své jízdě vlakem propagační materiály s tipy na aktivity během cesty i doma, historii trati a doporučení na výlety.

„Akci jsme si moc užily, i když jsme se s kolegyní prakticky nezastavily. Děti byly z výroby buttonků nadšené a my taky! Jejich rodičům jsme rozdávali propagační a informační materiály o Krkonoších. Například naše nové Turistické noviny nebo průvodce Pojizerským Pacifikem. Byla to opravdu povedená akce a je cítit, že to Spolek železniční historie v Martinicích v Krkonoších dělá srdcem," uvedla spoluorganizátorka akce z destinační společnost Krkonoše (DMO Krkonoše) Magdaléna Škapová.

Petr Pěnička ze Spolku železniční historie ocenil spolupráci a organizaci akce. „Byla to úžasná akce, za jejíž přípravu děkuji DMO Krkonoše a také Klubu historie kolejové dopravy. Za skvělou organizaci pak všem dobrovolníkům ze Spolku železniční historie i mimo něj. Byla to radost spolupracovat a těším se na další akce na stanici,“ sdělil Pěnička.

Během soboty probíhal také průzkum spokojenosti. Ředitelka DMO Krkonoše Eva Šulcová vysvětlila, že průzkum je pro organizaci velmi zásadní a získané poznatky z zpětné vazby návštěvníků pak organizace zapracuje v programu na další rok.

Krkonošské železniční víkendy budou pokračovat po celé léto. Nejbližší akce se koná 27. a 28. července s ikonickým historickým motoráčkem Hurvínkem, kdy návštěvníky opět čeká bohatý doprovodný program na martinickém nádraží.

Další termíny a podrobnosti o akcích na trati Pojizerského Pacifiku naleznete pod tímto odkazem.

