Bude mít kolem 13 000 slov a bude to jediný slovník tohoto jazyka na světě. Na červen 2021 se chystá vydání papírové podoby a slovník vyjde i online, přístupný pak bude zdarma.

Docent Valeš vycházel z přepisů autentických promluv rodilých mluvčích a z přepisů textů v jazyce "A Fala", což je unikátní metoda. Kromě slovníku je tedy cenná i jeho metodika dokumentování malých zanikajicích jazyků, kterých je třeba jen ve Španělsku pět.

„Do oblasti, ve které se A Falou mluví, se před zhruba deseti lety chystala studentka španělštiny Jitka Hampacherová. A já jsem jí říkal, ať se staví na univerzitě v Salamance, že jí na tamní katedře dají veškeré informace o tomto jazyce a pomohou jí. Dnes se musím smát, když jsem ji ujišťoval, že tam určitě bude víc lingvistů, než místních mluvících A Falou. Ukázalo se to jako naprostá nepravda. A Falou mluví na čtyři a půl tisíce lidí ve třech vesnicích. Jitka přijela nadšená a já jsem se tam musel vypravit také,“ vzpomínal Valeš na začátky projektu v březnovém rozhovoru pro Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci.

Během práce na slovníku mu v paměti utkvěl hlavně tento zážitek: „Jeden mě napadá. Když jsem nahrával v místní hospodě, abych měl autentickou řeč, všichni, co byli uvnitř, debatovali nad způsobem zápisu jazyka. Zkrátka celá hospoda mluvila o jazyce. Všechny pohltila lingvistická diskuse. To bylo úžasné. Diskusi jsem jen natáčel na video, ani jsem do toho moc nevstupoval. Je to tam velké téma. Až vyjde slovník, stane se pro ten jazyk autoritou. Bude to model pro zapisování, který chybí.“ Celý rozhovor najdete ZDE.

Miroslav Valeš, vedoucí Katedry románských jazyků Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, působí střídavě v Liberci a ve vesnici Eljas v provincii Cácers u hranic s Portugalskem. Bez nadsázky dnes tento lingvista z Liberce patří k největším odborníkům na A Falu.

S nahráváním a vytvářením databáze pomáhali Miroslavu Valešovi také žáci místní školy. Zpovídali například své prarodiče.Zdroj: archiv Miroslava

Radek Pirkl, Adam Pluhař