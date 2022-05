Hlavní výdělečnou činností Jiřího Chalupy byla však po většinu času komerční grafika a design, i přesto, že největší zálibu vždy spatřoval v kreslení vtipů a nevtíravě-humorných obrázků pro děti. Zhruba před patnácti lety se zúčastnil soutěže o návrh nového loga Libereckého kraje, kterou se svým návrhem i vyhrál.

Dodnes také působí na částečný úvazek jako odborný učitel na uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou. Na stará kolena v důchodu se opět vrací ke své velké vášni, kterou je kreslení vtipů, což ho nejenže baví, ale navíc i činní svobodnějším.

Výstava je přístupná v pondělky a středy do 18 hodin, o útercích a čtvrtkách do 17 hodin a v pátek do 16 hodin.

(och)