V pátek 7. srpna 2020 bude v Zámeckém pivovaru Frýdlant zahájena unikátní výstava kreslíře a hudebníka Jaromíra 99 (vlastním jménem Jaromíra Švejdíka). Kurátor výstavy Lukáš Horký vybral pro specifický prostor Zámeckého pivovaru sérií tisků, které Jaromír 99 vytvořil v roce 2013 pro komiksovou adaptaci slavného románu Franze Kafky - Zámek. Expresívní černobílé tisky tak přeneseně ilustrují marnou pouť zeměměřiče K. do zámku, který stojí na vršku, na dohled z místa instalace.

Umístění výstavy do zámeckého pivovaru není náhoda, nýbrž promyšlený koncept. „Prostor pivovaru až nápadně připomíná hospodu, ve které zeměměřič K. potkává svou Femme Fatale - Frýdu. A tak jsem tuto část příběhu pomyslně přenesl do tohoto místa,“ říká kurátor výstavy Lukáš Horký, který Švejdíkův komiks v roce 2013 připravoval do tisku.

Vystavený soubor není chronologické vyprávění Kafkova nedokončeného románu, nýbrž série vizuálně silných obrazů, kterými Jaromír 99 ilustroval Kafkův text. Velkoformátové tisky jsou zavěšeny na trámech, kolem visí siluety vyřezané z překližky. Vše jen v náznacích, otevřené pro fantazii návštěvníků. Franzův portrét v okně vzhlíží k frýdlantskému zámku, jako by svůj román napsal Kafka právě tady.

„S Jaromírem 99 se známe dlouho. Ve výběru vystavených tisků jsem měl proto svobodu. A jsem rád, že po komiksovém zpracování dostává Kafkův Zámek i takovouto velkolepou výstavní podobu,“ uzavírá Horký.

Osamělý K., se svou poutnickou holí, přišel odnikud. Kdesi v mracích se mu zjevuje zámek. Neuchopitelný, nepopsatelný, ale krásně magický a tajemný. Takové jsou i Jaromírovy kresby, které bude možné shlédnout v rámci prohlídek pivovaru nebo po domluvě na recepci až do 20. září 2020.

Jaromír 99 (1963)

Vlastním jménem Jaromír Švejdík. Pohybuje se mezi světem komiksu a hudby. Proslul jako člen skupin Priessnitz a Umakart, i jako kreslíř trilogie Alois Nebel (2003). Podílel se rovněž jako spoluscenárista a výtvarník na její úspěšné filmové adaptaci (2011), která získala cenu Evropské filmové akademie v kategorii Nejlepší animovaný film. Za autorský komiks Bomber (2007) získal cenu Muriel. Pro britské nakladatelství SelfMadeHero převedl do komiksové podoby Kafkův Zámek (2013, nominace na Eisnerovu cenu). Se spisovatelem Janem Novákem spolupracoval na komiksu Zátopek (Paseka–Argo 2016), Zatím dobrý (Paseka–Argo 2018) a v současné době připravují první komiksové zpracování příběhu výjimečné ženy Věry Čáslavské.

Lukáš Horký (1979)

Je v prvé řadě fotograf, který pracuje na celé řadě dokumentárních cyklů, zabývá se vizuálním uměním, grafikou a videem. Svým fotoaparátem zachytil mnoho divadelních inscenací a v poslední době při svých toulkách krajinou Jeseníků a Beskyd píše obrazové lyrické deníkové záznamy. Je také hudebník ve formaci Downbelow. V současné době studuje v doktorském programu na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě.

Výstava se koná v rámci festivalu Frýdlantsko Franze Kafky ve spolupráci s Městem Frýdlant, Zámeckým pivovarem Frýdlant, za podpory Státního fondu kultury.

Lukáš Horký, Frýdlantsko Franze Kafky