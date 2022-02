Organizátoři místních akcí se mohou přihlašovat na stránkách www.uklidmesvet.cz prostřednictvím formuláře. Zároveň také mohou od ČSOP žádat materiální i informační podporu. Žádanka o zaslání rukavic a pytlů k úklidům bude zveřejněna pouze do 1. března. Hromadná rozesílka balíčků organizátorům proběhne cca týden před hlavním úklidem.

„Je důležité, aby dobrovolníci své přihlášky odeslali včas. Balíčky se tak stihnou připravit a odeslat před hlavním termínem úklidů, “ sdělila koordinátorka kampaně Veronika Andrlová. Místní akce Ukliďme svět lze konat během roku kdykoliv. Pokud je někdo chystá dříve než 26. března, může se na případné podpoře domluvit individuálně, pokud později, měl by si stihnout o podporu požádat do 1. března. Na konci srpna však bude možná další rozesílka materiálů určených pro podporu podzimních úklidů.

Jako každý rok, budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotografické soutěže. První z nich bude „Před a po“, která spočívá ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem úklidu a bezprostředně po něm. Druhou fotografickou soutěží bude „Fotografie z akce“, která přináší neomezenou míru fantazie. Nejzajímavější, nejvtipnější a nejakčnější fotografie budou mít největší pravděpodobnost výhry. Kromě toho jsme pro letošek připravili také „videosoutěž“ z úklidu, o odpadcích, o recyklaci nebo jen o tom jak třídíte u Vás doma.

Pravidla soutěží budou rovněž zveřejněna na stránkách www.uklidmesvet.cz.

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást světové kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět není však jen samotné uklízení odpadků. Účastníci především posilují svůj vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí, ale také se zamýšlejí nad tím, proč odpadky vůbec vznikají.

Český svaz ochránců přírody