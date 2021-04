Vybrat si můžete ze dvou obtížností – Jarní hádanky pro nejmenší a Jaro ve světě pro větší nebo zvídavější – a k úspěšnému splnění tentokrát stačí jen zápisník na písmenka do herní tajenky. První hádanky najdete u vchodu do parku přímo naproti Větrníku.

A komu by to náhodou nestačilo, pořád probíhá outdoorová hra Do luftu, ve které můžete poznat zajímavá místa křížem krážem Libercem a vyzkoušet si zábavné aktivity. Hlavní stránku hry naleznete ZDE.

DDM Větrník