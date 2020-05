Hledáte pro své děti smysluplný program na celý den? Přihlaste je na Zážitkový den do liberecké iQLandie. Na výběr jsou programy nejrůznějšího zaměření: Praktická chemie, Zábavná fyzika, Člověk a jeho schopnosti ad. Začíná se v červnu po otevření science centra, přičemž na kolik dní děti přihlásíte, záleží jen na vás a na tom, co je bude bavit.

S lektory si vyrobí třeba raketu nebo multifunkční náramek. Samozřejmě jsou připraveny i venkovní aktivity, například závody s bumerangy či návštěva workoutového hřiště. Pro ty, co by se rádi naučili s moderními přístroji, jako je 3D tiskárna nebo laserová řezačka, tu jsou pak Zážitkové dny v iQFABLABU, chytré dílně digitálního věku.

S ohledem na současnou situaci se bude dbát na zvýšenou bezpečnost dětí a dodržování hygieny. K dispozici bude dostatek dezinfekce a všem účastníkům bude při příchodu změřena teplota.

Zážitkové dny začínají 1. 6. a potrvají až do 10. 7., vždy od pondělí do pátku (v případě změny termínu bude přihlášeným vráceno 100 % uhrazené částky). Vaše dítě můžete přihlásit na jeden i více dnů. Programy jsou určeny dětem od 6 do 16 let. Tuto možnost mohou využít i firmy pro své zaměstnance.

Příměstské tábory s 3D tiskárnami a experimenty

Letošní příměstské tábory budou probíhat po celé letní prázdniny jak v iQLandii, tak i v iQFABLABU. Děti, které rády experimentují, zajímá je vesmír nebo by si chtěly zkusit naprogramovat svého robota, se určitě zabaví na „iqlandím“ táboru. Ty „fablabí“ jsou určeny spíše pro kutily a nadšence do moderních technologií. Zkušení lektoři je naučí základy focení a ukážou jim výrobu 3D fotky. Také zjistí, jak funguje řezací plotr, a v Hrubé dílně se pak můžou pustit do řezání, vrtání či řezbařiny.

„Samozřejmostí je bezpečnost. Ráno bude všem účastníkům měřena teplota a budeme sledovat, jestli někdo neprojevuje příznaky respiračního onemocnění. K dispozici bude po celý den dezinfekce. Při samostatných aktivitách budou děti dodržovat rozestupy. Pokud budou pracovat ve skupinách, pak s vlastní rouškou. Všechna opatření přizpůsobíme nařízení vlády, aby se všichni cítili bezpečně a zároveň pohodlně. Věříme, že si děti tábor i tak užijí, protože konečně opustí domácí karanténu a budou spolu,“ říká Jana Havlíková Bittnerová, ředitelka programu iQLandie.

Oba tábory jsou určeny pro děti základních škol. Přihlášky můžete posílat i během června. Informace o volné kapacitě najdete na webových stránkách www.iQlandia.cz.

Zachraňte iQLandii a získejte dárek

Ze dne na den muselo liberecké science centrum uzavřít všechny své expozice. Ocitlo se tak ve finanční tísni, jelikož 99 procent jeho příjmů tvoří právě prodej vstupného. A obnova plného provozu je stále ve hvězdách. Proto rozjelo kampaň Zachraň iQLandii a prosí veřejnost a všechny své příznivce o pomoc.

Stačí si online předplatit vstupenky na stránkách iQLandie, či prostřednictvím online dárcovské platformy Darujme.cz, což vám zabere jen pár kliknutí. Tím se stanete patronem vědy a získáte dárek z 3D tiskárny, který si budete moci vybrat při návštěvě science centra.

Marie Švandová