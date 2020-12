Kariéru začínal jako řadový hasič na stanici v Liberci. Postupně se však vypracoval přes funkce technika, velitele družstva a velitele čety na velitele stanice Liberec. V roce 2004 opustil služební místo velitele stanice a přešel na Krajské ředitelství HZS Libereckého kraje na místo vedoucího oddělení IZS a řízení výkonu služby. S ohledem na změny organizační struktury v roce 2012, zastával dále v letech 2012 - 2020 pozici metodika IZS a výkonu služby na oddělení IZS a služeb krajského ředitelství.

Petr Štajnc se dlouhodobě věnoval problematice požární ochrany Libereckého kraje, odborné přípravě profesionálních i dobrovolných hasičů, problematice plošného pokrytí jednotkami požární ochrany v návaznosti na požární poplachové plány na celém území kraje a spolupráci základních i ostatních složek IZS v kraji včetně jejich společné odborné přípravy.

Dále koordinoval také významná součinnostní cvičení, jako například několikadenní taktická cvičení v Ralsku v letech 2012 a 2017, která se konala za účasti složek IZS a Armády České republiky. Za zmínku stojí rovněž prověřovací cvičení složek IZS Libereckého kraje na téma Oznámení o uložení výbušného systému v areálu AČR v roce 2013 nebo taktické cvičení na téma „Dopravní nehoda a požár eskortního autobusu Vazební věznice Liberec“ v roce 2019.

Jeho vynikající profesní schopnosti a dlouholeté zkušenosti byly zúročeny v průběhu let u těch největších událostí v Libereckém kraji, také například během bleskových povodní, které zasáhly Liberecký kraj v roce 2010 a v roce 2013 Středočeský kraj, kde byl Petr Štajnc velitelem sektoru Lužec nad Vltavou.

Na základě velmi dobrých pracovních výsledků byl v roce 2019 oceněn generálním ředitelem HZS ČR služební medailí HZS ČR Za věrnost I. stupně.

V oblasti spolupráce se spolky působícími na úseku požární ochrany byl přes dvě desítky let jedním z hlavních organizátorů soutěže pro mladé hasiče Dvojboj svatého Floriána, organizoval také krajské soutěže v požárním sportu nebo krajské soutěže ve vyprošťování z havarovaných vozidel a nejen to. V soukromém životě je stále velkým sportovcem. Potkat jste ho mohli na závodech v orientačním běhu, s kamarády hasiči v družstvu neregistrované kopané, dříve také třeba pod vodou při orientačním potápění, s florbalovou hokejkou, na horském kole nebo třeba pod sítí při volejbalu a takto bychom mohli pokračovat. Věříme, že se s ním brzo potkáme i v bílé stopě Jizerských hor.

Jeho kolegové na něho budou vzpomínat jako na velkého hasiče, který uměl vždy poradit. „Jsem mu vděčný za to, co pro mě v mých začátcích udělal. Byl to můj první velitel stanice, nebylo lehké se zapracovat v neznámém kolektivu, když je vám dvacet let. Petr byl ale spravedlivý, trpělivý, měl náš přirozený respekt a my mladí hasiči jsme k němu po právu vzhlíželi a vážili si ho“ uvedl současný statutární zástupce ředitele HZS Libereckého kraje Jan Málek.

Rozloučit se s Petrem Štajncem, popřát mu mnoho dalších úspěchů a zavzpomínat na jeho působení u sboru přišlo v pátek 27. listopadu celé vedení HZS Libereckého kraje v čele se statutárním zástupcem krajského ředitele plk. Janem Málkem, který mu zároveň za jeho dlouholetou a obětavou práci udělil medaili ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

HZS Libereckého kraje přeje Petru Štajncovi v následujících letech hodně zdraví, radosti, životního elánu a optimismu.

Lucie Hložková