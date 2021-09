Michaela Fukačová je ceněnou violoncellistkou, jež se představila snad na všech prestižních scénách světa, přesto jak se říkává „doma není nikdo prorokem“, a proto se o této výjimečné osobnosti, jež přesídlila před lety do Dánska, u nás stále mluví spíše jen v odborných kruzích. Ke splacení tohoto dluhu se festival rozhodl alespoň trochou přispět svým narozeninovým pozváním na narozeninové dvořákovské gala… Zahajovací koncert se koná v sobotu 11. září od 19 hodin v libereckém Divadle F. X. Šaldy.

Představíte se na mimořádném galakoncertu, který je stěžejním v oslavách 20. výročí festivalu, jež jsme mimo jiné snoubili i s výročím dvořákovským. Naši návštěvníci se tedy mohou těšit na vaši interpretaci Dvořákova Violoncellového koncertu h moll. Nasnadě je tedy poněkud otřepaná otázka, jaké místo ve vašem repertoáru i srdci zaujímá právě toto ikonické dílo?

Jistě nepřekvapím, když odpovím, že naprosto klíčové místo. Nejen cellový koncert, ale Dvořáková hudba vůbec. Nezapomenu na první setkání s ní, bylo to v už mateřské školce, kde nám pouštěli Dvořákův klavírní valčík A dur k našemu „tanečkování“. Tolik krásy a kouzla! Zůstala jsem místo tančení stát jako očarovaná – a zůstávám dodnes. Možná dokonce lety ještě víc, krásy života dojímají člověka věkem stále intenzivněji, alespoň já tak to vnímám. V Dvořákovi je nadčasová krása, která oslovuje posluchače velmi hluboce i bez znalosti jakéhokoliv kontextu tak jako kdysi moji dětskou duši. Jeho hudba je čistá, prostá jakýkoliv pretence, okázalého efektu, jde přímo od pramene inspirace… Dvořákova pokora k životu, ke kráse, nebo jeho slovy k Bohu dýchá každou frází a já jeho hudbu vnímám jako živoucí modlitbu.

Pocházíte z Brna, ve svých vzpomínkách, tedy alespoň těch zachycených v rozhovorech, se ráda vracíte na moravský venkov, kde jste vyrůstala, přesto vás osud zavál až na dánský ostrov Fyn spjatý s dánskými velikány Carlem Nielsenem, Hansem Christianem Andersenem či vám drahým spisovatelem Johannesem Ankerem Larsenem, kde žijete už více než tři desítky let. S láskou hovoříte o svém dánském domově a rodině, přesto, nestýská se vám s postupem času více po moravské vřelé domovině?

To víte, že moje moravské kořeny ve mně silně žijí dál a lehce mě při každé příležitosti dojmou. Stačí cesta do rodné vísky a už tečou proudy slz. :) Ale i jakékoliv jiné setkání, které rezonuje se vzpomínkami z dětství, s moravskými tradicemi. A legrační je, jak mě často nejvíc dojme nějaký náhodný „binec“, nějaký kus „zarostlého chodníčku“, neupravené zákoutí, zchátralé stavení, zkrátka něco, co tu v Dánsku jen tak nevidím. Samozřejmě se stále cítím jako Češka tím vším, co mě s češstvím navždy nerozlučně spojuje. A někdy uvažují, jestli se na stará kolena vrátit do vlasti a uzavřít tak svoji cestu jako správné hozený bumerang. Ale obávám se, že by můj stesk po nynějším dánském domově a hlavně po moři by byl příliš silný. Dvakrát se mi traumatem přesazování procházet nechce.

Vaše mezinárodní zkušenosti, rozhled, úspěchy a renomé jsou více než úctyhodné. Začněme však osudovým paradoxem, kdy se violoncello a hudba staly vlastně jakousi vaší záchranou poté, co vám v důsledku normalizačních ústrk bylo znemožněno studovat na střední škole. Čím byste byla, kdybyste se nevěnovala hudbě? Zvítězila by přeci jen rodinná hudební tradice, nebo by se vaše kroky ubíraly jiným směrem?

Je to docela dobře možné. Přestože jsem s hudbou v nejbližším kontaktu už od dětství, vůbec nevylučuji, že bych po gymnasiu bývalá šla na nějaké to „rozumné“ studium. Nakonec i můj syn, který měl evidentní hudební talent, zvolil ve finále studium fyziky a matematiky (Zrovna to by ovšem nebyl býval můj případ!). Ono rozhodnout se vědomě v tak útlém mladí čemu naplno věnovat své životní síly není vůbec lehké. Navíc, pokud jste celkem šikovní ve více oblastech. Znám jen málo jedinců, co měli od maličká naprosto jasno bez jakékoliv indoktrinace okolím a šli vědomě za svým cílem. To je potom samozřejmě cítit v jejich nádherném, někdy až bláznivém zaujetí a neutuchající vášní. Je to fascinující a moc to obdivuji, můj případ to není. Já se cítím tak nějak multifunkčně a vícevrstevně. Na něco je to dobře, na něco asi méně. Stále mám chuť dělat ještě i úplně jiné věci než hrát na cello, tolik mě toho oslovuje a baví, ale nakonec to většinou dopadne tak, jako když víte, že máte uklidit celý dům. Nevíte, kde začít, a tak si raději uděláte kafe a otevřete nějakou prima knihu…

Úspěšná studia na konzervatoři a akademii jste dále rozšířila u věhlasných umělců v zahraničí, jako např. Navarra, Tortelier či Rostropovič, spolupráci, s nímž považujete za nejpřínosnější. Co s odstupem času považujete za klíčové pro raketový start vaší mezinárodní kariéry, kterou zdobí bezpočet mezinárodních soutěžních úspěchů, angažmá a ocenění. Byl to raný vstup do mezinárodního studijního prostředí, soutěžní úspěchy či vliv výše zmíněných osobností, které katalyzovaly vaše nadání a píli k zaslouženým mimořádným úspěchům?

Michaela Fukačová je ceněnou violoncellistkou, jež se představila snad na všech prestižních scénách světa.Zdroj: Lípa MusicaVýjimečně budu úplně konkrétní. Vlastně to byly dva lidé, kteří mi zprostředkovali ten „raketový“ start. Moje tchyně a Mistr Josef Suk. V roce 1985 jsem ukončila AMU a měla jsem na kontě několik koncertu i natáčení v Československu, ale odstěhováním do Dánska jsem začínala prakticky znovu od nuly. Když jsem se vrátila v roce 1986 z moskevské soutěže s medailí, zavolala moje nová dánská maminka do redakce Televizních novin, jestli je náhodou nezajímá, že v Dánsku žijící a studující cellistka dosáhla tak mimořádného úspěchu, jako zatím nikdo jiný z dánských hudebníků (to jsem žila už rok v Kodani a začala studovat v sólové třídě Královské konzervatoře). Televize se toho chytla a pozvala mě k rozhovoru a hudební ukázce do večerního vysílání. Přemluvili mě, ať mluvím dánsky, přestože jsem toho ještě moc dánský neuměla, dobře předpokládali, že si tím získám sympatie Dánů. Další den mě byly plné noviny a koncertní nabídky se jen hrnuly. Byl mi nabídnut k dispozici krásný nástroj, ozvala se mi nahrávací společnost a ke spolupráci mě pozvala místní agentura Wilhelm Hansen. A během následujících sezón jsem už hrála s orchestry po celé Evropě, debutovala v Paříži, Londýně, Berlíně. Josef Suk se zase přičinil o můj rychlý start na asijská pódia. Hrála jsem s ním Brahmsův Dvojkoncert v Ostravě a on mě vzápětí přizval na společně asijské turné se slavným orchestrem NHK. Sam musel nakonec účast odříct, ale já se díky debutu s nejlepším japonským orchestrem dostala okamžitě do povědomí tamějšího publika (všechny koncerty byly vysílány živě v televizi), a to mi zajistilo moře dalších nabídek.

Co vás osobně z vašich úspěchů nejvíce těší? Jsou to konkrétní úspěchy soutěžní, nahrávací nebo koncertní, anebo vůbec možnost zasvětit svůj profesní život hudbě a jejímu předávání posluchačům a novým generacím hudebníků?

Já takhle vlastně nepřemýšlím. Mám prostě hudbu ráda, vlastně ani to není úplná pravda. Jsem s ní zajedno, cítím ji v sobě jako samu sebe. Po těch všech letech soužití už v tom není o moc víc či míň, je to zkrátka moje nerozlučná živoucí součást. Úspěchy? Co s nimi? Kdo je hodnotí a jak. Nahrávky některé mám ráda, ale většinu bych nejraději vymazala z éteru. :) A soutěže to byla ještě moje doba ledová. Nejvíc mě vždy těšilo a naplňovalo, když jsem dokázala něco ze sebe předat tak, že se to druhých dotklo v té naší společně tajemné hloubce, pod povrchem zdánlivě rozdílnosti. V případě koncertování je to magie okamžiku, kterým se nás hudba tak výjimečně citové dotýká.

V učení mě pak nesmírně těší, když se daří nejen něco povrchově zkorigovat, ale opravdu otevřít novou dimenzi slyšení a vyjádření se a objevit a uvědomit si ten obrovský rozdíl mezi poloslepým hledáním a vědomým tvůrčím nacházením. Občas se tento zázrak uděje jako záblesk náhlého osvícení, a to je pak nesmírná radost na všech stranách.

České kulturní prostředí má navzdory vašemu mimořádnému formátu k vaší osobnosti stále jistý dluh, k jehož splacení se pokouší alespoň trochu přispět i festival Lípa Musica. Vaše vystoupení doma jsou velkým svátkem, a proto jsme opravdu poctěni, že vás budeme moci představit poprvé našemu publiku, a to ve spolupráci s pražskými rozhlasovými symfoniky. Jak se těšíte na spolupráci s tímto tělesem, se kterým jste před několika lety například úspěšně nastudovala Elgarův koncert a nyní budete spolupracovat s jeho současným šéfdirigentem Alexanderem Liebreichem?

Vy jste milí, děkuji. Ale já to vlastně necítím jako dluh. Sama jsem se kdysi odstěhovala směrem do daleka, a tak je to zkrátka přirozeně, že tu hrají méně, než kdybych bydlela na Moravě. Naopak, jsem vděčná, že na mě doma úplně nezapomněli. A vašemu festivalu děkuji za tak milé pozvání a opravdu mi nemáte co splácet. :) Víte, já jsem v mladí často hrála víc, než bych si zasloužila (ani ujezdit se to málem nedalo), později bylo zase období, kdy jsem hrála méně, než bych zasloužila , ale to už jsou životní cykly a ve finále se to snad vyrovná.

Co se rozhlasového orchestru týče, naposledy jsme spolu hráli před několika lety Brahmsův dvojkoncert s Václavem Hudečkem. Na Elgara už jsem přiznávám trošinku pozapomněla, ale nezapomenu nikdy na svůj comeback po takřka dvouleté cello-pauze právě s tímto orchestrem a Vladimírem Válkem, na Mezinárodním festivalu v Brně. Samozřejmě s Dvořákem – a byl to jeden z těch, na které moc řada vzpomínám. Na setkání s orchestrem se samozřejmě těším, stejně tak na pana dirigenta Liebreicha, se kterým budu hrát poprvé.

Paleta vašich uměleckých aktivit zahrnuje i zdařilé fotografování nebo psaní. Vaše snímky z přírody mají osobitý půvab a ukazují na váš cit pro zachycení krásy. Vrátíme-li se k hudbě, jaké sdělení by prizmatem vašich zkušeností měla hudba nést? Co kladete na první místo při interpretaci?

Hudba musí dojmout, dotknout se cítění, oslovit duši. Připomenout krásu a kouzlo světa, ve kterém žijeme. Hudebník musí být jako mág, protože hudba je magie. Musí umět zastavit čas a přemístit vás do jiné dimenze, vyčarovat nejkrásnější kouzlo a zastavit vám dech. To všechno jediným tónem.

Váš repertoár je široký, přesto se některé tituly obecně uplatňují na koncertních scénách více, což je případ i našeho Dvořáka. Je těžké uchovat v takovém případě v sobě stále svěží inovativní přístup a nesklouznout k určité rutině?

Nesnažím se o inovaci. Ona snaha je vždycky tak trošku křeč. V tom je možná celé tajemství svěžesti. Nebýt v něčem příliš utvrzený, zůstávat otevřený a nechat se nést potřebou okamžiku, který je vždy přirozeně čerstvý a živoucí. Raději budu plynout v otevřenosti a pozorně vyciťovat, o co si hudba v té chvíli a v tom prostoru právě říká. Já jsem spíš intuitivní typ, přesto že z hudebně intelektuálního prostředí (táta uznávaný hudební vědec) anebo možná právě proto, abych se coby jablko odkutálela co nejdál do světa :) Dlouho jsem nevěděla, co to vlastně intuice je. Měla jsem za to, že ani žádnou nemám, protože jsem si představovala, že se jedna o nějakou až nadpřirozenou schopnost předvídání. Ne, intuice je velmi přirozená, je to jistota vnitřního vědění / vedení. :) Je kvalitativně úplně jiná, než sbírání znalosti a dovednosti. Otevřít se intuici je cesta do hlubin, cesta oprošťování se a noření se do podstaty věci, pozorného naslouchání a pěstění vnitřního ideálu. Opravdu intuitivní přístup k dílu rutinu vlastně vylučuje.

V jednom z rozhovorů jste uvedla, že „k perfektnímu výkonu je zapotřebí symbióza naprosté pokory s naprostým sebevědomím“. Vyvážit obě tyto polohy není nikterak lehké. Dalo by se říci, že právě v tomto přístupu vidíte recept pro mladé umělce, kteří se snaží uspět ve světě klasické hudby?

Mladým umělcům bych nechtěla radit víc, než aby byli upřímně sami sebou a nacházeli svůj vnitřní hlas a autentický výraz, samozřejmě s největší pokorou vůči samotné hudbě. Já vlastně neznám recept na to, jak uspět ve světě klasické hudby a ani se na tomto poli nepovažují za zářný příklad. Abych pravdu řekla, spíš mě ta dnešní situace, kdy se po mladých požaduje, aby se uměli sami prodávat a propagovat (dokonce se tomu vyučuje na vysokých školách) tak nějak děsí. Nedokážu v sobě sjednotit svět umění s potřebou prodejnosti. Vždyť klasická hudba je bytostně tak intimní, čistá, posvátná záležitost. Jakákoliv komerční podbízivost mi přijde v jejím případě nepatřičná. Vůbec mladým to dnešní nastavení nezávidím a jen jim držím palce, aby to ustálí, aniž by v tom Babylonu dění ztratili ze zřetele podstatu.

Uplynulé měsíce znamenaly pro kulturní svět neočekávanou nucenou pauzu. Co vám osobně tato doba přinesla?

Abych pravdu řekla, byla jsem ráda za to, co mi ta doba umožnila. Bylo by bláznovství se trápit pro to, co nemůžu změnit, naříkat, že mám pauzu od koncertování v době, kdy je aktuální priorita společnosti překonat pandemii. Vím ale dobře, že ne každý měl ten luxus, aby nepocítil větší újmu na svém životním standardu. Nemluvě o těch, které situace postihla nejhorším způsobem a kteří na ní doplatit zdravím nebo dokonce životem. Právě proto, že jich i mnoho znám, chápala jsem restrikce jako společenskou nutnost a ne jako odepírání svobod. Vždyť nejvyšší svoboda je i největší zodpovědnost a tu máme nejen za sebe, ale i za celek. Překvapilo mě, jak se společnost dokázala během pandemie neuvěřitelně rozdělit. Celá krize se dala vnímat jako potencionální dar, možnost k utišení, k uvědomění si jednoty, propojenosti všeho a všech, k ozdravení planety, která naší hektickou honbou za hojností a neurotickou neposedností zjevně strádá. Pandemie se mohla stát jakousi kolektivní meditaci s následnou obrodou. Sebrala nám pomyslnou budoucnost, pomyslné jistoty a poskytla šanci objevit v nastalé situaci kvalitativně jiné hlubší hodnoty. Nemám pocit, že k takové katarzi došlo. Ale život operuje přesně i bez mých pocitu. Jinak já jsem na vynucené pauzy zvyklá, zažila jsem je i dřív díky problémům s ramenem a vím, že to obvykle jen prospěje. Člověk získá odstup, může se nořit se do nových oblasti (u mě to bylo tentokrát malování) a vrátit se pak obohacený k nástroji.

V období lockdownu jsem měla rodinu komplet doma, synovi odpadnul plánovaný studijní pobyt v zahraničí a i druhý syn pokračoval ve studiu online, takže jsme si všichni užívali klidu a vzájemné pospolitosti domova. Kromě toho jsme se úspěšně rozrostli jak o rodinu koťátek, kterou nás obdařila naše nejnovější přistěhovalkyně Julinka, tak o psí štěňátko. Chtěla jsem zažít to legendární oslavované přátelství mezi člověkem a psem a doposud na to vlastně nebyl čas. Covidová situace byla pro tento počin ideální, takže teď pro sebe objevují zase nový svět…

Lucie Johanovská