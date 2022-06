„Tak už se ztišíme, uklidíme svačiny, no pro vás vzadu to platí taky, dnes probereme sedmero smrtelných hříchů. Tak dávejte pozor, příště budu zkoušet!”

I takhle mohla vypadat hodina v nedělní škole. Jak jste na tom vy, znáte sedm smrtelných hříchů? Zvládli byste poradit ubohému školáčkovi, který na hodině, místo aby dával pozor, tahal děvčata za copy?

Pokud ne, přijďte tuto sobotu 25. června od 18 hodin do Naivního divadla v Liberci na výroční vystoupení Folklórního souboru Jizera Liberec. Večer zahájí ještě hříchy nezatížené děti z Malé Jizerky a přípravky, Jizerka rozhodne o tom, zda si vás odnesou čerti do pekla, nebo jestli jste se dostatečně vykoupili pro vstup do nebe, a nakonec přísný učitel vyzkouší našeho látku neznajícího školáčka, kterému Jizera napoví, které že hříchy to jsou, a to i s názornou ukázkou.

No a pak je tu trochu neoficiální, speciální osmý hřích. A to nepřijít na naše představení, když lístek stojí pouhých 130 Kč! Těšíme se na vás!

V Českém Dubu oslavili Den matek s Korálkem a v předstihu

Soubor byl založen roku 1986 a od té doby zpracovává tradiční podještědský, pojizerský a podkrkonošský folklor – písně, tance, říkadla, zvyky a obyčeje z rozsáhlé oblasti mezi Ještědem a Sněžkou.

Folklorní soubor Jizera založili v Liberci roku 1986 manželé Josef a Milena Knajblovi. Soubor zpracovává tradiční podještědský, pojizerský a podkrkonošský folklor – písně, tance, říkadla, zvyky a obyčeje z rozsáhlé oblasti mezi Ještědem a Krkonoši.

Jizera se účastní nejrůznějších kulturních a společenských akcí, oslav a folklorních festivalů v České republice i v zahraničí a pořádá rovněž řadu programových pásem k nejrůznějším příležitostem. Krojované tanečníky doprovází tradiční podještědská muzika v nástrojovém obsazení housle, viola, klarinet, flétna, kontrabas a nově také lidová háčková harfa a tenorové housle.

Zdroj: archiv sboru

Dalibor Tuž