Hrádečtí zápasníci za sebou mají výjimečnou sezónu

Po úspěchu hlavního trenéra Mariana Tůmy v Londýně, kde v listopadu získal evropský titulový pás, pokračují v úspěšném tažení také jeho svěřenci z klubu BFC Hrádek nad Nisou. Loni 6. prosince se Tůma se svým týmem ve složení Veronika „Gremlin“ Havránková (12 let), Jakub „Speedy“ Salacki (12 let) a Petr „Kozel“ Jiřena (15 let) zúčastnili Národního poháru v kickboxu Advent Cup 2019.

BFC Hrádek nad Nisou | Foto: Vít Černý