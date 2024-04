Dva týmy roboťáků ze základní školy Lidická v Hrádku nad Nisou se nedávno zúčastnily evropského kola soutěže v programování virtuálního robota a dosáhly velkého úspěchu. V kategorii RandoMap obsadily druhé a třetí místo.

Ilustrační foto. Robot | Foto: Deník/Milan Holakovský

Cílem soutěže je za 90 minut naprogramovat robota tak, aby co nejrychleji správně splnil zadání. Celý program je také potřeba natočit, okomentovat v angličtině a výsledné video co nejdříve poslat porotě. Letos kluci poprvé vyzkoušeli výzvu, ve které museli velmi dobře znát více herních polí, protože do poslední chvíle nevěděli, které organizátoři zvolí. Poradili si však bravurně a už za 15 minut hlásili, že mají hotovo.

Stříbrný tým s názvem OUT tvořili Josef Povolný a Tomáš Lutonský (navázali tak na únorové druhé místo v týmové výzvě na Mistrovství České republiky v soutěži VEX IQ Robotics Competition Full Volume), bronzový tým TLT bojoval ve složení Tomáš Arteňuk, Tomáš Bosák a Lukáš Kalaš. Díky umístění na stupních vítězů budou naši roboťáci Českou republiku reprezentovat na listopadovém souboji těch nejlepších z celého světa RoboJam All Stars. Klukům tímto gratulujeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci nejen naší školy a města, ale také České republiky, a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Autor: ZŠ Lidická

