Houbaři, nepodceňujte výlet do lesa, varuje policie v Libereckém kraji

Čtenář reportér

V posledních dnech začaly díky příznivým podmínkám růst houby. Houbaři toto samozřejmě zaznamenali, popadli košíky a v hojném počtu vyrazili do přírody. Objevování a sbírání hub má však i svá rizika, a to nejenom v podobě jedovatých druhů, ale nebezpečí pro houbaře může představovat i příroda sama. Návštěvníci lesů jsou schopni se kvůli plnému košíku vydat i do neznámých míst. Nebezpečím pro houbaře pak může být náročný terén a velké lesy, které neznají.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Houbaření. | Foto: Policie ČR

S přibývajícím počtem houbařů v lesích, bohužel narůstá i počet pohřešovaných osob. Následné pátrací akce v náročném terénu nemusejí být vždy dostatečně rychlé a efektivní a může se stát, že vypátrání a následná pomoc přijde pozdě. Houbaření si bohužel v posledním týdnu již jednu oběť vybralo v Ústeckém kraji. Policisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje proto přímo vyrazili za houbaři do okolí Ještědu a Osečné, aby je na tato rizika upozornili a poskytli jim rady, jak si užít výlet do přírody a neohrozit přitom své zdraví a životy. Rizikovou skupinou jsou zejména senioři a lidé se zdravotními potížemi. Pokud neodcházíte z lesa s prázdnou, rádi vaše fotky, případně videa, zveřejníme pro inspiraci a radost druhým. Posílejte na e-mail houby@denik.cz. Těšíme se. Zdroj: Deník/Jan Lakomý