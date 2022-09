V pátek 23. září od 18 hod. proběhne Notování, recitály skupin Klekni, Funny Grass, Bunch of Folks, Pohromadě na přehradě a Mrakoplaš. V sobotu 24. září od 10 hod. se koná 14. ročník Dětské noty. V interpretační soutěži mladých skupin a sólistů do 18 let se představí sedm účinkujících.

Současně budou organizovány dětské soutěže, hry a rukodělné dílničky o zajímavé ceny. Tato část festivalu je určena dětským návštěvníkům, místním školákům a rodinám s dětmi.

Povídka od Vlasty Rut Sidonové: Malá velká Evropa

V hlavním koncertu Jizerské noty, který začíná v sobotu 24. září od 13 hod., vystoupí skupiny: Ajeto, Handl, Lážo plážo, Naopak, The Folks a Větrno. V roli hostů se představí loňský vítěz dívčí trio Ladybirds (Berušky) a již dříve na Notě víckrát oceněná kapela Epydemie.

Koncertem budou opět provázet Bublina – Pavlína Plchová spolu s manželem Belmondem – Milanem Plchem. O kvalitní zvuk se jako v předchozích letech postará Pája Jindrák. V závěru festivalu budou na základě diváckého hlasování oceněny nejlepší skupiny, cenu si také odnese autor nejlepší písně, kterou vybere odborná porota.

Večer ve 21 hod. dojde k zapálení slavnostního ohně, u něhož se tradičně hraje a zpívá dlouho do noci.

Na návštěvníky čeká bohaté občerstvení a drobný stánkový prodej. Ti, kteří se rozhodnou v Autokempu nocovat, mohou zdarma ve vlastních stanech. Jizerská nota se těší příjemné návštěvnosti, takže dochází k setkávání lidí v neformálním prostředí a přátelské atmosféře. A tak vás tedy všechny srdečně zveme!

Pavel D. Vinklát, hlavní dramaturg festivalu

Zapsaný spolek Jizerské aktivity, Liberec