Osm příslušníků Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze stanic HZS LK Turnov a Raspenava nahradilo z velké části personál v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Chrastavě - Nové Vsi, jehož výpadek způsobený onemocněním covid-19 ohrozil poskytování péče klientům tohoto zařízení.

Ilustrační snímek. | Foto: HZS Libereckého kraje

Vybraní hasiči byli rozděleni do dvou skupin (3+1 náhradník), které se v zařízení střídaly obden ve dvanáctihodinových směnách, a to od 17. 3. do 31. 3. 2021. Tento mimořádný úkol pro příslušníky HZS LK znamenal zcela novou zkušenost, která kladla vysoké požadavky na jejich fyzickou i psychickou odolnost. Velice nás proto potěšilo níže uvedené poděkování, které jsme obdrželi, jak telefonicky, tak prostřednictvím e-mailu na Krajské ředitelství HZS LK, a ke kterému se směrem k našim příslušníkům připojujeme.