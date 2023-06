Folkový i rockový Klub Stamina v Liberci nabídne svým návštěvníkům již v pátek 16. června od 20 hodin koncert originálního litoměřického písničkáře Fousáče.

Litoměřický harmonikář Fousáč zahraje v libereckém Klubu Stamina. | Foto: archiv

Svérázný muzikant nabídne klubu písničky ze svého nového alba Miluju já, následníka prvního alba Mým vesničanům z roku 2021. Obě alba vydal label Guerilla Records neboli Lounská Vladimír Lábus.

Obě CD jsou tučným dílem potulného taostického harmonikáře Fousáče. Hudební přerod chlapíka, který se kdysi věnoval rocku a punku (mj. Piráti 44 či Indian TAT), pak esoterice (tibetské mísy) a „skončil“ jako harmonikář, kterého nevyděsí žádná putyka ani čajovna, slibuje zajímavého hudebního křížence.

„Můj Fousáč je klasickej výplod undergroundovejch mejdanů, kde si vezmeš pro pobavení přátel nástroj, na kterej prozatím ještě neumíš hrát a zkusíš něco vytvořit,“ říká Fousáč sám o sobě. Nová nahrávka je pak ještě směle vyšperkovaná několika hosty, a tak vám na 40 minut hudby uplyne jako "čin bez námahy a úmyslu" (jak říkají sami taoisté), vyvěrající z osobní harmonie i tahací harmoniky. Motto alba je tak na bíledni: „Všechna sláva polní tráva, nic je vším“. Přijďte si s Fousáčem do Staminy užít, co se do vás jen vejde! A těšte se na to…

Radek Strnad