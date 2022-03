V průběhu celého roku jeho hráči hrdě reprezentovali nejen klub, ale i město a pravidelně vozili medaile z oficiálních turnajů. Na podzim pak za podpory města uspořádali první ročník turnaje Frýdlant Open. To, že se jednalo o úspěšný rok, podtrhují výsledky oficiální discgolfové aplikace UDisc, která zveřejňuje od roku 2018 nejpopulárnější hřiště napříč státy světa. Podle zveřejněných dat, bylo naše frýdlantské hřiště čtvrté nejoblíbenější v České republice! A že 130 hřišť představuje vysokou konkurenci!

Zásadním ukazatelem, podle kterého se oblíbenost hřišť určuje, je počet odehraných kol na každém pevném hřišti, jež dosáhlo alespoň sto odehrání. Nejvíce populární tedy znamená nejvíce hrané.

Naše hřiště v lesoparku Střelnice se umístilo po boku zvučných hřišť, jako DG Park Stromovka v Českých Budějovicích, jež se umístilo na prvním místě, a kde se například konalo poslední Mistrovství České republiky v discgolfu. Na druhém místě skončila pražská Ladronka, známá svým rozložením, svou nevyzpytatelností a především návštěvností. Bronzové místo získalo hřiště v Cholticích nedaleko Pardubic, jež je specifické zámeckou scenérií. Nakonec páté místo obsadil DiscGolfPark Milénova v Brně.

Pořadí na prvních pěti příčkách oblíbenosti hřišť v ČR:

1. DG Park Stromovka (České Budějovice) – 4 279 odehraných kol

2. DiscGolfPark Ladronka (Praha) – 3 992 odehraných kol

3. DiscGolf Choltice – 3 311 odehraných kol

4. Discgolfové hřiště Frýdlant – 3 085 odehraných kol

5. DiscGolfPark Milénova (Brno) – 2 706 odehraných kol

Pro zajímavost uvádíme, že nejoblíbenější hřiště na světě není v USA, kolébce discgolfu, ale v Norsku, konkrétně v Oslu, kde se odehrálo 10x více kol než ve Stromovce. Druhé místo patří dánské Kodani a teprve třetí náleží americkému San Diegu, což svědčí o vysoké popularitě discgolfu v Evropě.

Závěrem bychom chtěli za celý klub poděkovat městu Frýdlant za spolupráci a všem hráčům Discgolf Wizards Frýdlant za jejich oddanost frýdlantskému hřišti. Bez nich by nebyl takový úspěch nikdy dosažen a doufáme, že ve stejném odhodlání budeme společně pokračovat i v roce 2022. Na statistikách je jasně vidět, že dokážeme konkurovat významným hřištím v celé republice a případné budoucí rozšíření o dalších šest jamek má své opodstatnění.

Do sezóny 2022 přejeme všem mnoho úspěchů a jak to již znáte: „Ať to lítá!“

Jiří Beran, Michal Heinzl, Matěj Vlček, Petr Beran, Jiří Heinzl

Wizards Discgolf Frýdlant