FOTO: Ve frýdlantské škole se hrálo jak o život, festival měl velký úspěch

Čtenář reportér

Přes 150 lidí, dětí i dospělých, dorazilo v sobotu 17. února na festival HERNAJS! do Frýdlantu. Někteří přijeli z Liberce, další z Bílého Potoka nebo z Dětřichova… Během odpoledne se návštěvníci vystřídali u více než dvaceti deskových a karetních her, které pro ně připravili žáci a žákyně, co je i naučili pravidla.

Festival HERNAJS! se konal ve Frýdlantu. | Foto: Marek Strnad

Každý si mohl zahrát něco nového, vyzkoušet to, co nezná a pobavit se. A menší školáci z okolních vesnic poznali budovu, do které budou později přecházet na druhý stupeň. Podle vzkazů účastníků se to povedlo: „Je to krásný festival a moc pěkná škola, doufáme, že tahle akce proběhne i příští rok,” sdělovali při odchodu své dojmy organizátorům. „Obrovský dík patří zapojeným školám, které vyslaly s dětmi učitelky a vychovatelky a domům dětí a mládeže z Frýdlantu a z Nového Města pod Smrkem. Všichni se poctivě připravovali,” upřesnuje Lucie Winklerová, vedoucí projektu MAP Frýdlantsko, který HERNAJS! organizoval. O dobrý pocit malých návštěvníků se postarali také dárci odměn: Děti si tak mohly vybrat vstupenku do libereckého bazénu 1+1, voucher na bezplatný vstup pro dva na lezeckou stěnu ŠUTR v Liberci, poukázky na hry od českého studia Amanita Design, perníčky na žravou dámu od vedoucí kroužku v ROROŠi, tričko od Direct Alpine, hru od ALBI, lahve na pití od města Frýdlant a nebo další drobnější dárky. SDH Semily hodnotí uplynulý rok. Byl plný práce, akcí a také úspěchů Součástí festivalu byla také možnost vyzkoušet si osvědčené tituly od výrobců ALBI a MINDOK, nebo se stát fantasy hrdinou v příběhu Dračí hlídky. Oblíbená byla také boulderová stěna v tělocvičně školy a zkouška toho, co všechno umí roboti sestrojení dětmi z kroužku robotiky frýdlantské ZŠ. Hry a dětské lektory přivezly: ZŠ a družina Frýdlant, ZŠ družina Dětřichov, ZŠ Višňová, DDM Frýdlant, DDM Nové Měst pod Smrkem, Free club Frýdlant, Šachový klub Frýdlant Počet odevzdaných hracích lístků stvrzujících, že držitel odehrál aspoň tři hry: 92

Počet dospělých organizátorů: 22

Celkový počet účastníků: cca 180 V projektu Místní akční plán Frýdlantsko IV se zástupci škol, neziskovek a obcí společně setkávají a přemýšlí, co by se dalo na Frýdlantsku ve vzdělávání zlepšit. Mapujeme vzdělávání na Frýdlantsku, aby naše děti měly lepší šance ve škole i v životě. Setkáváme se a spolupracujeme, aby každá škola nemusela bojovat sama.Projekt je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem. Eva Dušková, koordinátorka projektu MAP Frýdlantsko IV