Jeho předzvěstí jsou výstavy s Kafkovskými tématy, které už do srpna probíhají ve výstavní síni frýdlantské radnice, v Zámeckém pivovaru Frýdlant a v Jizerskohorském technickém muzeu v Bílém Potoce. Samotný festival nazvaný Frýdlantsko Franze Kafky proběhne ve Frýdlantu v prostorách radnice a v městském kině a nabídne například koncerty či divadlo. Návštěvníci se během něj budou moci setkat třeba se spisovatelem Jaroslavem Rudišem nebo herci Petrem Čtvrtníčkem či Jakubem Žáčkem.

„Fenomén Franze Kafky je s Frýdlantem spojený, Franz Kafka ve Frýdlantě prokazatelně několikrát pobýval. Byl kontrolorem bezpečnosti práce Dělnické úrazové pojišťovny, a protože nebyl jen obyčejným úředníkem a o svou práci se velmi zajímal, vedení firmy mu svěřilo nejdůležitější region v severních Čechách, kde bylo nejvíce továren. Jezdil proto i do Frýdlantu, kde se dle svých zápisků ubytovával v hostinci, který se dnes jmenuje Bílý kůň. Ostatně byl to právě on, kdo své sestře Ottle doporučil ke studiu zdejší Zemědělskou, hospodyňskou a mlékařskou školu,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Už v loňském roce Frýdlant propojení města s Franzem Kafkou veřejnosti připomněl nevšedním happeningem, který pro veřejnost připravil na pondělí 3. června 2019, tedy na den 95. výročí spisovatelova úmrtí. Letos happening vystřídal celý festival, věnovaný Kafkovi.

Program festivalu:

Pátek 18. 9. 2020, Kino Frýdlant, program od 16.30 hodin

16.30 hodin - Pragueshorts dětem – to nejlepší z Prague Shorts 2020 pro děti i rodiče

19.00 hodin - Slavnostní zahájení Festivalu Ozvěny Prague Shorts: Krátké filmy na kafkovské téma

Vyhlášení vítěze literární soutěže “Máš v hlavě brouka? Piš!”

Host Alexander Shonert, houslový virtuos

Sobota 19. 9. 2020, radnice Frýdlant, program od 14.00 hodin

14.00 Das Thema – česko německý kabaret, divadlo, obřadní síň

15.30 projekce Franz Kafka Fake News, obřadní síň

Koncerty – nádvoří radnice

16:00 The Grizzlies

17:00 Pubcoustic

18.00 DanZooD

18.30 Jaromír 99 a Dušan Neuwerth, s recitací Jaroslava Rudiše

19.00 O´Band Marka Ottla – host Krátké a úderné divadlo

Host Jaromír Švejdík – Jaromír 99 a Jaroslav Rudiš

Programem provází Petr Čtvrtníček

Neděle 20. 9. 2020

Dernisáže výstav Pod Zámkem, Kafka & Fýdlant, Aforismy.

Výstavy, které jsou v rámci festivalu Frýdlantsko Franze Kafky otevřeny:

Výstava Jaromír 99 Pod Zámkem

7. 8. – 20. 9. 2020, Zámecký pivovar Frýdlant

Unikátní výstava kreslíře a hudebníka Jaromíra 99 (vlastním jménem Jaromíra Švejdíka), tvůrce komiksu Alois Nebel.

Výstava je vytvořená pro specifický prostor Zámeckého pivovaru Frýdlant, je sérií tisků, které Jaromír 99 vytvořil v roce 2013 pro komiksovou adaptaci slavného románu Franze Kafky - Zámek. Expresívní černobílé tisky tak přeneseně ilustrují marnou pouť zeměměřiče K. do zámku, který stojí na vršku, na dohled z místa instalace.

Vystavený soubor není chronologické vyprávění Kafkova nedokončeného románu, nýbrž série vizuálně silných obrazů, kterými Jaromír 99 ilustroval Kafkův text. Velkoformátové tisky jsou zavěšeny na trámech, kolem visí siluety vyřezané z překližky. Vše jen v náznacích, otevřené pro fantazii návštěvníků. Franzův portrét v okně vzhlíží k frýdlantskému zámku, jako by svůj román napsal Kafka právě tady. Více zde.

Výstava Jiří Slíva Kafka & Frýdlant

18. 8. – 20. 9. 2020, výstavní síň radnice Frýdlant

Součástí festivalu je výstava děl Jiřího Slívy, výtvarníka a básníka, který se dlouho kafkovskému tématu věnuje.

Jiří Slíva se zúčastnil i nultého ročníku festivalu loni v červnu, kde pokřtil publikaci Franz Kafka Fake News, kterou ilustroval, a kterou vydalo u této příležitosti Město Frýdlant. Jeho Franz Fake News jsou zpracovány také do krátkého animovaného filmu, který se bude prezentovat i na letošním ročníku festivalu 19. září na radnici ve Frýdlantě.

Ve spolupráci s městem Frýdlant vyšlo také nové vydání Kafkova Zámku, k dostání je v Turistickém informačním centru frýdlantské radnice za 280,- korun. Více zde.

Iva Vykypělová Franz Kafka Aforismy

21. 8. – 20. 9. 2020, Jizerskohorské technické muzeum Bílý Potok pod Smrkem

Tato výstava prezentuje výtvarné zpracování Kafkových aforismů vepsaných bílým písmem na transparentních velkoformátových plastových podkladech, které jsou zavěšeny od stropu bývalé továrny Bienert, ve které nyní sídlí Jizerskohorské technické muzeum v Bílém Potoce.

Výstava byla vytvořena na Happening Franze Kafky v roce 2019, pro Festival Frýdlantsko Franze Kafky je zapůjčena od Města Frýdlant.

Martina Petrášková