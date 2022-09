FOTO: Voda, kolo a běh. Triatlon přitáhl do Hrádku pět stovek účastníků

Z Hrádku nad Nisou je to co by kamenem dohodil do Německa i Polska. Proto není divu, že se sem v neděli 4. září na čtrnáctý ročník triatlonového závodu sjeli nejen tuzemští sportovci, ale i jejich kolegové zpoza hranic.

Triatlon Hrádek nad Nisou přilákal na start pět stovek závodníků. | Foto: Triatlon Hrádek nad Nisou

Je to právě přátelská rivalita, která každoročně přispívá k báječné atmosféře při závodech v rekreačním areálu Kristýna a jeho okolí. „Nebudu šetřit superlativy, jedním slovem bych vše popsal jako perfektní. Dorazilo pět set dospělých triatlonistů a k tomu navíc děti v rámci závodů nesnímaných čipovou časomírou. Počasí bylo parádní. Podmínky jinak občas dovedou potrápit, při terénním triatlonu stačí málo a trať se rozbahní a zpomalí, ale letos to naštěstí nebyl ten případ,“ uvedl Stanislav Dvořan z pořádajícího sportovního klubu Outdoor Challenge. Celodenní program v příjemném prostředí u vody zahájily překážkové běhy dětí, po nich již v 10,30 hodin přišli na řadu dospělí. Poradit si museli s 500 metry plavání, 18 kilometry na kole a během na 5 kilometrů. OBRAZEM: Svatovavřinecká pouť v Chrastavě nabídla tři dny zábavy Mezi ženami zaúřadovala favorizovaná Helena Karásková Erbenová, někdejší běžkyně na lyžích a dvojnásobná olympionička, jež druhé v pořadí, talentované juniorce Barboře Vencálkové, nadělila více než sedm minut. To mužský závod byl podstatně vyrovnanější a bojovalo se do posledních metrů, nakonec se štěstěna usmála na Tomáše Strnada, který o pět vteřin předstihl Petra Cmunta. „Po doběhu dospělých ještě přišel čas pro doplňkové dětské závody, než došlo na slavnostní vyhlášení. O všechny aktéry přitom bylo skvěle postaráno, dbáme tradičně na jejich pohodlí, a tak si mohli při čekání dopřát masáž, něco na zub či k pití, kvalitní kávičku. Odměnou nám je, že si rok co rok sportovci náš servis pochvalují a máme výhradně pozitivní vazbu,“ popsal Stanislav Dvořan. Výsledky 14. ročníku Triatlonu Hrádek nad Nisou

muži celkem: 1. Tomáš Strnad 1:12:09,17 h, 2. Petr Cmunt (Eleven Head CST Cyklolive) 1:12:14,66, 3. Maik Pelzold (Baulzena LV Rol-Wassgo) 1:13:20,98

ženy celkem: 1. Helena Karásková Erbenová (CMC, z. s.) 1:21:12,32 h, 2. Barbora Vencálková 1:28:27,35, 3. Lenka Fanturová (VSK FTVS) 1:29:10,28 Kompletní výsledky na: triatlon-hradek.cz Michaela Kratochvílová