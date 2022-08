FOTO: V Liberci odhalí nejdelší skleněný žebřík na světě. Měří 24 metrů

24 metrů, 2 patra, 64 příček, 235 schodů, 1 nekonečný výhled. Studio SALANSKY představuje svoji dosud nejrozsáhlejší instalaci a to jak do velikosti díla, tak do náročnosti její tvorby. Jedná se o 24 m dlouhý skleněný žebřík, který nese název Climax Paradisi. K jeho slavnostnímu odhalení dojde v úterý 23. srpna v Severočeském muzeu v Liberci.

