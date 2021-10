Další z osvětových akcí Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, která je zaměřená na seznámení se s prací Policie ČR a možným náborem nových zájemců o práci u Policie ČR, je určená pro studenty z maturitních ročníků spřátelených škol, které mají zaměření na bezpečnostně právní problematiku.

Třetího ročníku soutěže Studentská střela se zúčastnily Střední škola Kateřinky – Liberec, Stření lesnická škola a střední odborná škola Šluknov a Euroškola Česká Lípa.Soutěž probíhala ve dvou disciplínách, střelba s krátké a dlouhé zbraně.



Celodenní aktivitu zahájil náměstek krajského ředitele pro vnější službu Pavel Bartoš a popřál všem soutěžícím hodně úspěchů v soutěži a zároveň zdůraznil, že střelba je jednou ze základních činností Policie ČR. „Podporujeme spolupráci se středníma školama, které mají tyto bezpečnostně právní obory. Je to jedna z akcí, která velmi pomáhá náboru nových uchazečů o práci u Policie ČR. Není to však jediná činnost, ale realizujeme mnoho dalších aktivit, jako jsou například řízené praxe studentů z těchto škol napříč jednotlivými službami a činnostmi Policie ČR nebo různé náborové kepmy, kde si mohou studenti pod dohledem lektorů vyzkoušet svou fyzickou i psychickou připravenost a zároveň blíže nahlédnout do policejní práce,“ sdělil Bartoš.

Za přítomnosti vedoucí Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Dagmar Fialové byli vyhlášeni nejlepší střelec a střelkyně soutěže. Nejlepší střelkyní se stala studentka Euroškoly a nejlepší střelecké výkony předvedl student stejné školy.

Dále byla vyhlášena tři nejlepší družstva. Všechny tři soutěžící školy byly rozděleny do týmů A a B vždy po třech družstvech. Příčku nejvyšší obsadili a putovní pohár z loňského roku získali studenti z Euroškoly Česká Lípa. Druhá příčka patřila opět Euroškole Česká Lípa a na třetím místě se umístila Střední škola Kateřinky - Liberec.

Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje i v budoucnu hodlá velmi aktivně přistupovat k žákům zejména těch maturitních ročníků, v rámci jejichž učebních osnov jsou právě předměty, které předurčují studenty k jejich budoucímu povolání u ozbrojených sborů. Již 14 studentů z těchto škol byli přijati v loňském roce k Policii České republiky v Libereckém kraji.

„Nejvíce problémů máme s uchazeči o tuto práci na psychotestech, kde je stále padesátiprocentní neúspěšnost. Ty mohou zájemci znovu opakovat nejdříve po dvou letech, fyzické testy pak po dvou měsících. Od začátku letošního roku jsme přijali celkem na 60 nových příslušníků, přičemž 10 jich bylo právě z uvedených škol, se kterými Krajské ředitelství policie Libereckého kraje spolupracuje a kteří zde vykonávají řízené praxe." uvedlla vedoucí personálního odboru Romana Skalová. Práce u Policie České republiky nabízí stabilní, perspektivní a hlavně velmi zajimavé a různorodé povolání. Každý si zde může najít své, co ho baví a tou cestou se také vydat. Po splnění základní odborné přípravy a následně i určité praxe se mohou uchazeči vydat na dráhu dopravního policisty, psovoda, služební hypologie, či kriminalistického technika, kriminalisty či mnoha jiných zajímavých složek.

Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje