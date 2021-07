Druhý ročník této soutěže začal v brzkých ranních hodinách dne 10. července, kdy se organizátoři akce, kteří se věnují práci s mládeží, jmenovitě Ceebius Gym, NZDM Cajk a Free Club, sešli na workoutovém hřišti, aby společně doladili formu tomuto sportovnímu areálu zde ve Frýdlantě.

Nejdříve se musel postavit stánek s občerstvením, který měla na starosti organizace Ceebius Gym a stal se pomyslnou pumpou i rájem pro vyhladovělé sportovce, ale i zvědavé kolemjdoucí. Ti se zprvu chtěli jen podívat na ta ranní bláznivá sportovní ptáčata, která se dobrovolně upsala na registrační listinu u vchodu areálu v disciplínách, jako je běh se zátěží, klikování, dřepování, hrazda a v neposlední řadě i siláckých disciplínách, jako je například mrtvý tah či bench press, a někteří z nich se posléze sami stali těmi stejnými sportovními blázny a šli si nakonec své síly poměřit s dalšími účastníky závodu.

Tento rok byl unikátní v mnoha směrech. V první řadě veškerý zisk z akce byl věnován vážně nemocné 12leté Julince z Frýdlantska, který by jí měl alespoň trochu ulehčit její nelehký životní úděl. Z daru bude zakoupena speciální postel s matrací, speciální zdravotní boty. Druhou novinkou byla účast dvou celebrit ze světa sportu.

Jednalo se o fightera Davida Vinše našeho dvojnásobného mistra Evropy, 7násobného mistra ČR v kickboxu, boxu a K1. Z cca 100 zápasů vyhrál 93×. A kulturistu Josefa Podhrázského, který se může pochlubit úspěchy, jako je 1. místo na pražském poháru v nejtěžší kategorii nad 90 kg, 2. místo mrčr opět nad 90 kg, 3.místo mrčr, kategorie nad 40 let, 2. místo pohár Frenštát pod Radhoštěm v roce 2019 nominace na Evropu.

David Vinš si na ukázku bojových drilů vzal svého svěřence, který předvedl s jedním z organizátorů boj téměř na „život a smrt“. Malí dětští možní budoucí fighteři měli oči na vrch hlavy. Nemohla chybět ani exhibice kulturistyJosefa Podhrázského, kde jsme všichni měli tu čest vidět, jak vypadá 98 % svalové hmoty na člověku:).

Obě ukázky stály rozhodně za to a bylo se sakra na co koukat:). Oba naši sportovci byli klenoty naší soutěže a přátelského klání. Předvedli nám, že opravdový borci jsou pokorní a skromní lidé, již rozdávají úsměvy a rádi předvedou svůj um i nadání širší veřejnosti i zde v našem pohraničí.

Oficiální start soutěže se udál v 9:30. Soutěžilo se ve 4 kategoriích a to: I. kategorie 6–9 let, II. kategorie 10–15 let, III. kategorie 16–35 let, IV. kategorie 36 let a výše:) Soutěž měla dva závodní bloky. První blok se sestával z klasických disciplín a to: běhu, dřepu na minutu, klik na minutu, hrazdy u žen se jednalo o VIS na čas, muži a chlapci si dali shyby. Celému tomuto bloku se stal patronem a dohlížel na vše svým zkušeným okem David Vinš. Druhý blok soutěže se nazval jak jinak než silák Frýdlantska a jeho patronem se nestal nikdo jiný než pan Podhrázský, který se ujal i názorné ukázky, jak mají tyto silové disciplíny vypadat.

Soutěžní disciplíny, jako je mrtvý tah a bench press se ujaly neskutečně. Stála se fronta na to, aby si téměř každý zkusil, jak moc je silný.:) Naši benjamínci, kategorie 6–9 let, kde se nerozlišovalo pohlaví, si oběhli kolečko na workoutovém hřišti a statečně dřepovali celou minutu a vzhledem k jejich mládí raději bez zátěže:). Poté se šli rádi občerstvit do stánku, kde na ně čekaly dobroty, jako je oblíbený párek v rohlíku, „smažák“, hranolky, kuřecí steaky, iontové nápoje, limonády, lízátka, kterým neodolalo jediné dítě.). Za své obdivuhodné sportovní výkony si to také zasloužili.

V kategorii druhé, která byla již rozdělena na dívky a chlapce se bojovalo jako o život. Za dívky nastoupily 2 statečné slečny a zbytek mladých nadějných sportovních adeptek raději fandil. Jedna z dívek boj vzdala, a tak dokončila jedna jediná statečná mohykánka. Třetí kategorie se sloučila se čtvrtou a boj to byl neskutečný. Klobouk dolů před jejich výkony. Celé sportovní klání se neslo v duchu fair play. Všichni zúčastnění si náležitě užili krásný letní den.

Sportovci si odnesli krásné medaile, poháry a diplomy, které jim pomohou nezapomenout na den plný zážitků a krásných sportovních výkonů. O hodnotné ceny se postarala firma Isostar, jež poskytla spoustu výživových doplňků a za to jí patří náš velký dík. Malých nadšených sportovců bylo tento rok opravdu hodně a doufáme, že příští rok se na start postaví více chrabrých a udatných bojovníků, kteří vyhrají svůj boj sami se sebou a změří si síly v dalších sportovních disciplínách.

To, co však bylo nejdůležitější, byl fakt, že sportovci, ať už profesionální či amatérští, přišli podpořit malou nemocnou slečnu a často si někteří při sportovních disciplínách sáhli na své fyzické dno. Sport, který nás učí disciplíně, pokoře, prohře, ale přijmutí úspěchu, ze kterého se však neposadíme na zadek, ale makáme na sobě dál, nás v tento den spojil, abychom pomohli malé slečně, která sportovat nikdy nebude a dokázalo se vybrat neskutečných 18 075 Kč, a to díky obrovské podpoře a iniciativě našich VIP hostů pana Vinše a pana Podhrázského. Cíl byl tedy více než splněn.

Velké díky patří ČČK, který se postaral o bezpečnost celé akce, aby žádný případný šrám nebyl neošetřen, což si těsně před koncem soutěže mohli alespoň vyzkoušet na zalepení bolavého kolena:) a městu Frýdlantu za zapůjčení plochy, kde se toto vše mohlo v tento letní den udát. Děkujeme jmenovitě Martině, Míše, Milošovi z organizace Ceebius Gym, že se postarali o naše hladová bříška, vyprahlá hrdla a dokázali nám opětovně napumpovat sílu do žil. Díky Lucce, Adélce, Pavle, které se dobrovolně účastnili akce a vypomohli celou akci nádherně zvládnout.

Nesmíme zapomenout na naši kamarádku a zkušenou fotografku Míšu Schleiderovou za krásné fotky. A moc si vážíme účasti našich letošních patronů tohoto závodního klání pana Davida Vinše a pana Josefa Podhrázského, že si udělali čas a přišli podpořit celou tuto bohulibou akci v našem někdy bohem zapomenutém kraji. Všem Vám, kteří jste se účastnili této akce, ať už aktivně či pasivně, ze srdce DĚKUJEME! Sportu zdar a těšíme se na další ročník Workout Challenge Cup vol. 3!

Lenka Kučerová