I členové souboru se pro nápad hned nadchli: „Pro nás to není poprvé, co vystupujeme pro domov důchodců, ale Ježíškova vnoučata tomu přidávají na hodnotě. Mně to celkově přijde jako krásný projekt, že my, kteří už třeba nemáme některého ze svých prarodičů, můžeme rozzářit obličeje babiček a dědečků a přinést jim trochu radosti,“ říká členka kapely Domča.

Masopustní rej masek - Folklórní soubor Jizera Liberec

Zdroj: Youtube

Když nastal čas převléknout se do masek, kapela spustila známé lidové písně, k jejichž zpěvu se publikum nadšeně přidalo a nejedno oko nezůstalo suché. „Znala jsem úplně všechny, to bylo moc hezký, si taky zazpívat,“ sděluje při odchodu jedna z divaček. Během společného zpívání se navíc některé masky chopily obcházení diváků – kominík rozdával štěstí načerněním ruky či obličeje, veselí střapáči zase hýřili úsměvy a dávali červená srdíčka v podobě nálepek. „Ahoj, mám tady štěstí! Kominíček mi dal štěstí!“ ozývalo se od jedné nadšené paní na vozíčku. Pak už nastalo to pravé masopustní veselí.

Mezi maskami byli řezníci se sekerami, andělíček, medvěd, páter, slepice i několik čarodějnic – a v takové skvadře nebylo o vtipné strkanice nouze. Nakonec ale vše dobře dopadlo, všechny masky se udobřily a všichni odcházeli z hodinového setkání nabiti novou energií. „Bylo to úplně vynikající, hodně se mi líbil smrťák,“ říká při odchodu se smíchem jedna divačka, její kamarádka hned dodává: „Mně se líbil ten páter, ten byl opravdu skvělej.“ Je jisté, že soubor Jizera přinesl do Domova seniorů Františkov nejen masopustní veselí, ale především radost, a možná i trochu těch vzpomínek. „Já bych jim chtěl za celý kolektiv moc poděkovat. Oni to nacvičí z volného času čili z radosti a dělají to opravdu skvěle, to je úžasný,“ zakončuje pán, který se na představení sám převlékl do masky.

Kateřina Kružíková