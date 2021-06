Její oblíbenost, jak místních tak i přes polních, nejen že zůstává, ale roste dál. Dokonce i v době její celkové rekonstrukce. A protože je základ rozhledny hlavně dřevěný, bylo rozhodnuto ji po těch dlouhých letech užívání zrekonstruovat. Čas se prostě podepsal.

Samotná příprava započala již na přelomu roku 2020/2021 a s myšlenkou, jak by asi měla rozhledna vypadat po samotné rekonstrukci. Jaké dozná změny, jaké úpravy, co nového atd. Nakonec bylo rozhodnuto, že se zachová v relativně původní podobě a stylu. Ale v novém. Obdobné to bylo i u oblíbeného Luxafonu a dalších částí kolem rozhledny.

Po měsících příprav, vlastní realizace a problémů se sháněním některých věcí a materiálů je rozhledna od pondělí 17. května 2021 opět přístupna pro veřejnost bez omezení. Provedla se i úprava terénu, odvodnění rozhledny a jejího okolí, jsou nové stylové lavičky, neschází ani dřevěné květináče s kytkami.

I kolem památeční lípy je to jiné, předělané a upravené. Zachovala se sbírka kamenů, jen je teď už u dvou stromů. Je nové oplocení i s parkovištěm. Odstranilo se i co nejvíce plastů. Návrat časem změnil i elektrické vedení od Luxafonu a i nový dalekohled na pohled někam jinam doznal velkou změnu. Teď ještě trochu výpomoci naší matičky přírody, aby se trávním opět zazelenal.

Celé rekonstrukci, včetně příprav, bylo zapotřebí věnovat více jak 350 hodin, bezpočet telefonátů a mnoho dalšího. Velké DÍKY patří i všem, kteří se na její rekonstrukci jakýmkoliv způsobem spolupodíleli.

A co závěrem? Přijďte pobejt.

V zastoupení našeho Járy Cimrmana Marie Farská a Ladislav Bruckner, Nouzov