Akční odpoledne začalo jak jinak, než akčně, a to ukázkou zápasu profesionálního zápasníka K1 v těžké váze, držitelem pásu profesionálního mistra Evropy a mistra Evropy, panem Davidem Vinšem. S bojovými sporty začal v 9 letech, a to konkrétně s řecko-římským zápasem. Poté propadl boxu, stal se juniorským mistrem ČR, vítězem několika mezinárodních turnajů a reprezentantem ČR. Při názorných ukázkách “boje“ bylo v sálu naprosté ticho a především malí chlapci měli oči navrch hlavy z toho, jak se jim ukázka bojových sportů líbila. Uvidíme, zdali se z nějakého malého diváka nevyklube, někdy v budoucnu, fighter jako pan Vinš.

O následující pokračování programu se neméně úspěšně postarala organizace JZ Racing Frýdlant, která předvedla výměnu kola u auta, přičemž si to v následujících minutách mohli všichni zúčastnění vlastnoručně vyzkoušet, a to rovnou na čas. Nechyběla ani ukázka zbraní a taktické výstroje armádních nadšenců z klubu Airsoftu Liberec pro starší a pokročilejší, aby si vše mohli i vyzkoušet a zeptat se na to, co je zajímá ohledně této problematiky.

Chcete vědět, jak se ty houby v lese jmenují? Podívejte se do naší fotogalerie

Aby se dostalo na všechny věkové kategorie a krapítek se odlehčilo od boje, zbraní a technických vymožeností, nemohlo chybět představení toho, který rozesmává dětské publiku od nepaměti, a to byl v našem případě klaun Cucíno. Klaun Cucíno a jeho věrný druh sněhulák Olaf se postarali o zábavu nejen pro ty nejmenší, protože tancování, kouzla a bublinková show potěšila a chytla u srdce i nejednoho odrostlejšího návštěvníka. Mnozí se po skončení této show mohli nechat zvěčnit s Olafem ve fotokoutku a mít tak nezapomenutelnou vzpomínku na toto sobotní odpoledne.

Mezi jednotlivými vystoupeními realizátorů jednotlivých programových bloků se „diskotékovalo“ jako o život, a to pod taktovkou DJ Pierra, který se celé odpoledne výtečně staral o hudbu a moderování. O občerstvení se starala organizace Ceebius Gym a Kavárna Vločka. Neboť se náš Frýdlant pyšní tanečním klubem CO Dance Company, tak ani ten nemohl chybět na akci pro děti a nám všem předvedl názornou ukázku několika tanečních stylů, přičemž lidé nepřestávali tleskat upřímně a s nadšením.

Krásné sobotní odpoledne bylo nabyto představeními, akčními, zábavnými, poučnými i motivujícími naše děti tak, aby se nenudily a hlavně měly možnost se důstojně a zábavně rozloučit s létem, přičemž přítomnost sněhuláka Olafa, již chtě nechtě nechala tušit, že nástup paní zimy se nezadržitelně blíží. Velké díky patří kromě všech, co se na této akci podíleli, i našim sponzorům a městu Frýdlantu, bez jejichž podpory by se tato báječná akce pro naše nejmenší nemohla uskutečnit. Děkujeme!

Za spolek Ceebius Gym Lenka Kučerová